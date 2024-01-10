"Атеш" провел разведку позиций россиян в Крыму: какие данные получили агенты
Источник:"Атеш"
Агенты движения сопротивления "Атеш" обнаружили тренировочный лагерь и личный состав российских окупантов в поселке Черноморское временно оккупированного Крыма. Так, партизанское движение сообщило детали о местонахождении ячейки российских военных на этой территории.
Агенты "Атеш" даже указали точные координаты локации врага.
Смотрите также Готовимся к фейерверку: "Атеш" проник на завод авиационной и ракетной техники в России
Что размещено на базе оккупантов
10 января агенты "Атеш" сообщили о том, что они разведали месторасположение личного состава и тренировочного лагеря России в Черноморске.
Они отметили, что база расположена прямо на старом винзаводе. По данным агентов, завод уже не работает.
Выявлен лагерь окупантов / Фото "Атеш"
В сообщении агентов говорится, что на контрольно-пропускном пункте есть несколько человек. Они сообщили, что количество доходит до 120 человек внутри, до 5 единиц КамАЗов для перевозки личного состава и боекомплекта, а также одна машина связи "ГАЗ-66" и УАЗик. В "Атеше" предположили, что он может быть командирский.
Партизанское движение "Атеш" обнаружило местонахождение окупантов в Черноморске: смотрите видео
Кроме этого, в "Атеш" отметили, что координаты переданы Силам обороны Украины.
Деятельность движения "Атеш": последние новости
- В этом году 9 января в движении сопротивления "Атеш" рассказали о своей разведывательной работе во вражеском логове. Так, стало известно, что украинские партизаны "работали" в центре, предупреждающем о запуске ракет в Московской области. Благодаря работе агента "АТЕШ" удалось выяснить информацию о состоянии всех отдельных радиоузлов в России, в частности, их уязвимости.
- В конце декабря 2023 сообщили, что агент движения сопротивления "Атеш" проникли на территорию 56 гвардейского десантно-штурмового полка российской армии.
- Они собрали информацию о личном составе части, технике и вооружении. Достойны особого внимания вертолеты МИ-8, которые используют для эвакуации раненых.