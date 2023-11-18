"Атеш" проник в часть Росгвардии в Евпатории: что там обнаружили партизаны
Источник:"Атеш"
Партизанское движение "Атеш" продолжает свою работу на временно оккупированных территориях Украины. Так, представители движения сопротивления проникли на территорию части Росгвардии в городе Евпатория в аннексированном Крыму.
Там партизаны обнаружили важную информацию, которая может понадобиться украинским военным для дальнейшей работы по врагу на полуострове. Представитель "Атеш" также опубликовал координаты местности в сети.
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"Атеш" показали находки в Евпатории
В партизанском движении рассказали, что их агент совершил вылазку в одну из частей Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, известной как Росгвардии, расположенной в Евпатории.
В частности, партизанам удалось разведать количество техники и личного состава противника, расположенного на территории части.
Также мы узнали о месте и времени совещания командования части. Результаты не заставят себя ждать! – сказали в "Атеше".
"Атеш" совершил вылазку в Евпатории / Фото из телеграм-канала "Атеш"
"Атеш" продолжает работать в Крыму
- Агенты партизанского движения "Атеш" смогли проникнуть на базу Черноморского флота в Феодосии, что в аннексированном Крыму. Там представители движения сопротивления зафиксировали места расположения автомобильных боксов, складов из боекомплекта, казарм и штаба воинской части русской армии.
- До этого "Атеш" обнаружил состав российских захватчиков в поселке Октябрьское в Крыму. Там россияне хранили свои горюче-смазочные материалы, однако на территории самого поселка зафиксирована высокая активность техники оккупантов.
- "Атеш" уже работал во временно оккупированной Евпатории. Так, агенты движения сопротивления обнаружили прибывшую в город очередную партию российской техники. Среди интересного – там была машина РЕМ-КЛ, предназначенная для проведения ремонта, оказания помощи водителям в техническом обслуживании и эвакуации армейской автомобильной техники.