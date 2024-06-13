"Атеш" провел разведку аэродрома Херсонес в Крыму: что удалось узнать партизанам

Партизаны из "Атеш" провели разведки аэродрома Херсонес в аннексированном Россией Крыму. Агентам движения удалось собрать важные данные относительно армии оккупантов.

Кроме того, партизаны поделились снимками со своей разведки оккупированного украинского аэропорта. На кадрах можно увидеть, что российская армия использует этот аэродром для своих военных целей.

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Что партизаны нашли на аэродроме Херсонес

Агент "Атеш" сообщил, что на аэродроме возле Севастополя он обнаружил блиндажи и патрульные военные по всему периметру аэродрома Херсонес.

Во время наблюдения также был зафиксирован патрульный катер "Раптор", который свидетельствует о высоком уровне охраны объекта,

– отметили партизаны.

"Атеш" провел разведку аэродрома в Крыму / Видео с телеграм-канала "Атеш"

Несмотря на сложную задачу, агенту партизанского движения удалось пробраться ближе и подробнее рассмотреть ряд объектов, таких как радиолокационная станция "Каста-2Е2", расположенная возле нефтехранилища. Эту станцию враг использует для обнаружения низколетящих ракет Сил обороны Украины.

Агент "Атеш" обнаружил военные объекты в аэропорту / Видео с телеграм-канала "Атеш"

Как партизаны работают в Крыму

В "Атеше" 8 июня рассказывали, что российские захватчики строят фортификации по всей территории временно оккупированного Крыма. Партизаны предположили, что, вероятно, командование российских войск, наблюдая за резким сокращением Черноморского флота, предусматривает возможность высадки морской пехоты ВСУ.

За несколько дней до этого представители движения отмечали, что российские оккупанты начали строительство защитных экранов на дорогах Крыма, чтобы скрыть свои средства противовоздушной обороны от местного населения. Это произошло после нескольких успешных ударов Сил обороны по врагу на аннексированном полуострове.

В то же время партизаны рассказывали, что военнослужащие ПВО России получили приказ на эвакуацию семей из Крыма. В "Атеше" отмечали, что это развитие событий совпадает с перемещением систем ПВО в Белгородскую область страны-агрессора, что создает угрозу безопасности в Крыму, оставляя полуостров без надлежащего покрытия.

В "Атеше" отметили, что если есть желающие присоединиться к партизанскому движению – надо писать координатору в телеграме: @Ametham_atesh_ua