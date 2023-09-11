"Планируем действия": партизаны побывали на военном аэродроме в Крыму и интригуют заявлением

Оккупанты, нападая на Украину, думали, что мы сдадимся. Но они жестоко ошиблись.

На оккупированных территориях существует мощное движение сопротивления. В частности, "Атеш" пообещали взрывные последствия за осквернение украинской земли.

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Что заявили партизаны

Агенты "Атеш" посетили военный аэродром на севере Севастополя.

Это маленький фрагмент большой работы наших специалистов. Фиксируем, что вертолетов становится все меньше! Информация передана в нужные руки,

– говорится в сообщении.

Координаты места: 44.78420, 33.54866. Это в Нахимовском районе Севастополя.

Куда пришли партизаны: смотрите на карте

Речь о военном аэродроме Кача, названном так по одноименной крымской реке. На его базе в 1910 году было создано Качинское высшее военное авиационное училище летчиков – одна из двух первых российских летных школ и первая – полностью военная. В Украине не так много тренировочных баз, поэтому Кача была известна. Сейчас оккупанты размещают там свое железо.

Мы собираем информацию и планируем действия с целью скорейшего освобождения Крыма. Оккупантам не место на нашей земле,

– заявляют партизаны.

Аэродром "Кача" в Крыму / Фото "Атеш"

А еще партизаны выложили видео. На нем хорошо заметны вертолеты окупантов.

Российская техника на Качинском аэродроме: смотрите видео

"Атеш" интригует

В другом сообщении говорится, что агенты движения "Атеш" успешно вступают в российскую армию –мобилизуются в Севастополе и по всему Крыму. Таким образом, они увеличивают свои возможности.

Агентам выдано задание, и они готовятся к выполнению. Наши оперативники находятся на складах горюче-смазочных материалов, в парках с техникой, в ангарах и даже в штабах. Предсказать и узнать, что произойдет и когда, противник не сможет. Только исправлять последствия,

– пишет "Атеш".

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Все будет Украина

На оккупированных территориях уже развевается украинский флаг. Сине-желтый стяг ко дню города Авдеевки запустили на шариках, его видели над Киевским районом Донецка. Также национальный флаг подняли во время спецопераций на "вышках Бойко" в Черном море и в оккупированном Крыму сотрудники Главного управления разведки.