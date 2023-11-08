Изготовляют БПЛА и компоненты к ракетам: агенты "Атеш" пробрались на ракетный завод в Москве
Источник:"Атеш"
Агенты "Атеш" смогли проникнуть на новый ракетный завод в Москве. На предприятии россияне планируют изготавливать ракеты, а также уже запустили производство ударных беспилотников.
Завод расположен в Москве, в спальном районе Некрасовка на территории индустриального парка "Руднево". Предприятие построили так, что россияне не упустили возможности прикрыться гражданским населением, ведь рядом – жилые дома.
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Что известно о ракетном заводе в Москве
По данным агентов "Атеш", на территории завода россияне планируют собирать и проводить испытания ракет разного типа. В первую очередь, речь идет о ракетах противовоздушной обороны. Территория производства занимает около 100 тысяч квадратных метров.
Россияне даже в этом случае не упустили шанса прикрыться гражданскими, ведь объект расположен в спальном районе, в 500 метрах от жилых домов,
– отметили в "Атеш".
Завод в Москве, где производят ударные БПЛА – больше в галерее
Оккупанты утверждают, что производство запустят только в октябре 2024 года. Впрочем, агенты "Атеш" узнали, что на заводе уже производят ударные беспилотники и компоненты к ракетам. Партизаны подчеркнули, что полученная информация будет использована для уничтожения этого военного объекта.
Новый ракетный завод в Москве: смотрите видео
Агенты "Атеш" показали ракетный завод в Москве: смотрите видео
Агенты "Атеш" разведывают важную информацию: последние новости
- Во временно оккупированной Евпатории агенты "Атеш" зафиксировали перекидывание эшелона спецтехники россиян через железнодорожную станцию "Товарная". Среди интересного – РЭМ-КЛ, предназначенная для проведения ремонта, оказания помощи водителям в проведении технического обслуживания и эвакуации армейской автомобильной техники.
- В Джанкое каждый день прибывают мобилизованные россияне. По словам агентов "Атеш", большинство из них – среднего возраста, и очень много представителей нацменьшинств (бурят, якуты, уйгуры и другие).
- Агенты "Атеш" также раскрыли логистику россиян в оккупированном Севастополе. По данным партизан, на станции рядом с городом Инкерман осуществляется выгрузка крылатых ракет "Калибр" и противокорабельных ракет "Оникс" для берегового ракетного комплекса. После выгрузки складов с ракетами они направляются в бухту "Сухарна", где непосредственно осуществляется снаряжение кораблей ракетами.