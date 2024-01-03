Готовимся к фейерверку: "Атеш" проник на завод авиационной и ракетной техники в России
Источник:"Атеш"
Украинские партизаны активно действуют во враждебном тылу. Так, представители "Атеша" ведут разведку на Мичуринском заводе авиационной и ракетной техники.
В подполье отметили, что движению удалось привлечь к сотрудничеству работника Мичуринского завода в Тамбовской области. Этот завод является важным военно-промышленным предприятием страны-агрессоры.
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Операция "Атеш"
Мичуринский завод – это предприятие, выпускающее оборудование для систем управления авиационной и ракетной техникой.
По данным агента "Атеш", сейчас на заводе начали производить электроприборы для боевых самолетов Су, а также беспилотников. Партизаны отметили, что изготовленные компоненты направляются в Москву и Татарстан.
Согласно нашему агенту, локализовать ряд компонентов для военных нужд предприятию удалось после посещения китайской делегации в мае этого года (2023 год – 24 Канал),
– говорится в сообщении партизанского движения.
Данные о складах с готовым оборудованием подпольщики раскрыли украинским защитникам.
Партизаны "Атеш" получили доступ к Мичуринскому заводу ракетной и авиатехники в России / Фото "Атеш"
"После недавних варварских российских атак отпали какие-либо ограничения на удары по территории России. Поэтому готовимся к фейерверку. Расчет будет", – заявили в "Атеш".
Деятельность Сил сопротивления "Атеш": последние новости
- В конце 2023 года партизаны движения сопротивления "Атеш" рассказали, что оккупанты готовят временно оккупированный полуостров до обороны. Они отметили, что такие сооружения не пригодны для использования по назначению и никого не смогут остановить.
- 12 декабря стало известно, что украинские партизаны проникли в место сосредоточения 56 десантно-штурмового полка армии России в Феодосии. Агенты движения сопротивления "Атеш" собрали информацию о личном составе части, технике и вооружении.
- 14 декабря агенты движения "Атеш" сообщили, что им удалось совершить очередной успешный рейд по улицам столицы страны-агрессорки. Так, в "Атеше" отметили, что они смогли проникнуть в часть росгвардии и снять несколько интересных материалов. Их уже передали Силам обороны Украины для изучения.