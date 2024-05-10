Агенты "Атеш" провели разведку на территории Севастопольской бухты: что им удалось обнаружить

Украинские защитники уже неоднократно доказывали россиянам, что им не удастся спрятаться даже в море. Впрочем, на опубликованных кадрах агентов "Атеш" из Севастопольской бухты можно увидеть, что россияне ничему не учатся.

По словам партизан из “Атеш”, они круглосуточно ведут наблюдение за остатками Черноморского флота России в Севастополе. В частности, там заявили о готовности к нанесению еще одного удара.

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Что обнаружили агенты "Атеш" в бухте Севастополя

Партизаны сообщили, что они непрерывно наблюдают за флотом россиян. Они круглосуточно отслеживают количество, размещения и активность российского контингента в Крыму.

Они не усвоили, что единственный шанс сохранить свою жизнь – покинуть оккупированные украинские территории. Но "АТЕШ" готов дать им еще один урок,

– говорится в сообщении "Атеш".

На опубликованных кадрах можно увидеть, что в Севастопольской бухте до сих пор находятся российские корабли.

Российские корабли в бухте Севастополя: смотрите видео

Россиянам не спрятаться от агентов "Атеш"