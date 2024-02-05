Умелые руки перевернули танк: "Атэш" зафиксировал размещение оккупантов в Евпатории

5 февраля 2024, 14:20
Читати новину українською

Источник:

"Атеш"

Агенты партизанского движения "Атеш" продолжают выявлять военные объекты россиян во временно оккупированном Крыму. На этот раз им удалось найти место размещения техники оккупантов в Евпатории.

Агентам "Атеш" удалось получить координаты местоположения техники россиян в Крыму. Также они стали свидетелями того, как при выгрузке техники оккупантов был поврежден российский танк.

К теме Кость в горле Кремля: что известно о движении "Атеш" и операциях партизан

В "Атеше" показали место дислокации вражеской техники

В понедельник, 5 февраля, агенты "Атеш" сообщили и предоставили фотоматериалы, что в окрестностях Евпатории находится техника оккупантов.

Также в сообщении говорится, что они стали свидетелями ситуации, как "умелые руки" при выгрузке техники с платформы перевернули танк.

Партизаны обнаружили расположение техники оккупантов в Евпатории / Фото "Атеш"

В сети также опубликовали координаты объектов, обнаруженных агентами:

  • 45.21420455129831, 33.36806799629873

Где расположена техника оккупантов / Фото "Атеш"

Что такое "Атеш" 

Это военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России. Его создали украинцы и крымские татары после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

"Атеш" ведет активную работу в Крыму: последние новости

  • Партизаны по движению "Атеш" совершили диверсию на российской железной дороге в районе поселка Первомайск Тамбовской области. Они нанесли удар по железнодорожному транспорту, которым оккупанты перевозят ракеты для нападения на Украину.
  • Несколько ранее агентам "Атеш" удалось найти во временно оккупированном Крыму склад, на котором, вероятно, хранятся ракеты типа "Калибр"
  • Также агентами из "Атеша" была зафиксирована передислокация Большого десантного корабля проекта 775. Напомним, что накануне украинские военные уже уничтожили подобный корабль.
Автор: Северин Трач