Умелые руки перевернули танк: "Атэш" зафиксировал размещение оккупантов в Евпатории
Источник:"Атеш"
Агенты партизанского движения "Атеш" продолжают выявлять военные объекты россиян во временно оккупированном Крыму. На этот раз им удалось найти место размещения техники оккупантов в Евпатории.
Агентам "Атеш" удалось получить координаты местоположения техники россиян в Крыму. Также они стали свидетелями того, как при выгрузке техники оккупантов был поврежден российский танк.
К теме Кость в горле Кремля: что известно о движении "Атеш" и операциях партизан
В "Атеше" показали место дислокации вражеской техники
В понедельник, 5 февраля, агенты "Атеш" сообщили и предоставили фотоматериалы, что в окрестностях Евпатории находится техника оккупантов.
Также в сообщении говорится, что они стали свидетелями ситуации, как "умелые руки" при выгрузке техники с платформы перевернули танк.
Партизаны обнаружили расположение техники оккупантов в Евпатории / Фото "Атеш"
В сети также опубликовали координаты объектов, обнаруженных агентами:
- 45.21420455129831, 33.36806799629873
Где расположена техника оккупантов / Фото "Атеш"
Что такое "Атеш"Это военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России. Его создали украинцы и крымские татары после начала полномасштабного вторжения России в Украину.
"Атеш" ведет активную работу в Крыму: последние новости
- Партизаны по движению "Атеш" совершили диверсию на российской железной дороге в районе поселка Первомайск Тамбовской области. Они нанесли удар по железнодорожному транспорту, которым оккупанты перевозят ракеты для нападения на Украину.
- Несколько ранее агентам "Атеш" удалось найти во временно оккупированном Крыму склад, на котором, вероятно, хранятся ракеты типа "Калибр".
- Также агентами из "Атеша" была зафиксирована передислокация Большого десантного корабля проекта 775. Напомним, что накануне украинские военные уже уничтожили подобный корабль.