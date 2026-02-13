Укр Рус
"АТЕШ" підготував солодкий подарунок для окупантів у Брянській області
13 февраля, 01:33
3

Подготовили сладкий подарок для оккупантов: партизаны устроили диверсию в Брянской области

Юлия Харченко
Основные тезисы
  • Движение "АТЕШ" совершило диверсию на базе ремонта в Брянской области, засыпав сахар в топливный бак КАМАЗа с комплексом "Омут".
  • Техника должна была отправиться для подавления украинских средств связи, но диверсия сделает ее легкой мишенью для дронов.

Движение "АТЕШ" совершило успешную диверсию на базе ремонта и хранения средств связи врага в Брянской области в России. Агента движения среди российских военных удалось задействовать для саботажа техники.

Техника получила существенные повреждения. Об этом сообщили в партизанском движении "Атеш".

Что известно о диверсии в Брянской области?

Агент засыпал сахар в топливный бак специального КАМАЗа, оснащенного мобильным комплексом "Омут", который готовился к выезду на Сумское направление для подавления украинских средств связи.

Использование комплекса "Омут" критически важно для оккупантов, ведь он должен был создавать "купол" защиты от дронов для их колонн и позиций. Из-за добавления сахара в топливо двигатель техники заглохнет сразу после начала выполнения боевой задачи, что не только сорвет развертывание системы "Омут", но и сделает машину легкой и дорогой мишенью для украинских дронов прямо на маршруте.

Движение "АТЕШ" устроило сладкий подарок для оккупантов: смотрите видео

Движение "АТЕШ" сообщает, что продолжает расширять сеть агентов среди российских военных и системно минировать логистику врага еще на тыльных базах.

Теперь каждая поездка для российских экипажей превращается в лотерею, где на кону – жизнь личного состава и сохранение дефицитного оборудования, 
– отметили агенты.

Что известно о других диверсиях от "АТЕШ"?

  • Партизанское движение "АТЕШ" повредило элементы системы связи российских силовых структур в Санкт-Петербурге, что привело к перебоям в работе. Диверсия произошла вблизи объектов военного и оборонно-промышленного назначения, влияя на управление и передачу данных.

  • Агенты движения "Атеш" успешно провели диверсионную операцию в Ижевске, обесточив трансформаторную подстанцию завода "БУММАШ". Этот завод является важным для военно-промышленного комплекса России, поскольку поставляет материалы для изготовления вооружения и тяжелой техники.

  • В январе партизан движения сопротивления "Атеш" устроил диверсию на электроподстанции в Володарском районе Брянской области. Уничтожение подстанции обесточило объекты, которые поддерживают российскую военную деятельность.