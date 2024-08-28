Его зажгла Украина: где расположен "печально известный" завод Атлас, показываем на карте

Украинские силы поразили очередную нефтебазу в Ростовской области. Почти 10 часов пламя на атакованном объекте не угасает.

Ночной "хлопок" на топливном заводе "Атлас" оказался совместной работой ГУР и ССО. 24 Канал показывает, какое расстояние преодолели наши дроны, чтобы сбросить взрывчатку на вражеский объект.

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Где пылает нефтебаза в России

Завод "Атлас" Управления Федерального агентства по государственным резервам Южного федерального округа России специализируется на поставке нефтепродуктов для захватчиков на оккупированных территориях Украины.

Нефтебаза, что только недавно была реконструирована, расположена в Каменском районе Ростовской области, неподалеку от города Каменск-Шахтинский. До этого города от оккупированного Луганска примерно 120 километров. А от границы, который контролируется Украиной, более 300 километров.

Где расположен "Атлас": смотрите на карте

Напомним, что прилет по "Атласу" произошел ночью 28 августа. В 03:00 губернатор Ростовской области Голубев заявил о сбитии 4 беспилотников. А уже утром признал пожар на объекте.

Наши воины продолжают лопать вражеские НПЗ как орешки. Только неделя прошла с тех пор, как беспилотники нанесли мощный удар по нефтехранилищу в Пролетарске. Пожар там до сих пор не утих. На фоне постоянных атак в Ростовской области увеличилось количество объявлений о продаже нефтебаз.