Почти 30 тысяч турникетов год лежали на складе: результаты аудита Минобороны

Во время аудита Минобороны выявило 30 тысяч турникетов, которые почти год хранились на складах. Часть из них уже отправили военнослужащим ВСУ.

О результатах внутреннего аудита уже сообщили министру обороны Рустему Умерову. Кроме турникетов, военным отправили аптечки и рюкзаки для боевых медиков.

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Год лежали на складе

Аудиторы Минобороны обнаружили в хранилище одной из воинских частей в Житомирской области, находящейся в подчинении Командования медицинских сил, почти 30 тысяч новых качественных медицинских турникетов SOF производства США. Они находились там почти год.

Эти турникеты получены еще в апреле 2023 года, и только через шесть месяцев военная часть выдала первые из них военным – всего 458 единиц,

– рассказали в Минобороны.

Чиновники сразу же начали выдачу турникетов военным – пока бойцы ВСУ получили почти треть. Кроме этого Минобороны передаст и другое медицинское имущество. Речь идет об индивидуальных аптечках и рюкзаках для боевых медиков, которые долгое время хранились на складах в значительном количестве.

Как отметил заместитель главы Минобороны Юрий Джигир, одной из задач внутреннего аудита является предотвращение неэффективного использования военного ресурса. Для этого необходимо провести более эффективное планирование, усилить подотчетность и солидарность на всех уровнях принятия решений.

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