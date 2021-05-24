Беларусь обошли: Austrian Airlines выполнили рейс Вена – Москва через Украину

Австрийская авиакомпания Austrian Airlines изменила маршрут рейса Вена – Москва, который до сих пор пролегал через воздушное пространство Беларуси. Зато 24 мая перевозчик решил выполнить полет через Украину.

Об изменении традиционного маршрута полета компании Austrian Airlines свидетельствуют данные международной службы мониторинга передвижения воздушного транспорта Flightradar.

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Рейс Вена – Москва выполнили в облет Беларуси

По данным Flightradar, самолет Austrian Airlines приземлился в московском аэропорту Домодедово на 12 минут раньше. А свой рейс из Вены он выполнил по измененному маршруту – через Украину. Хотя до сих пор он пролегал через воздушное пространство Беларуси.



Austrian Airlines выполнили рейс Вена – Москва через Украину, миновав Беларусь / Скриншот с Flightradar

Авиамаршруты через Беларусь отменяют: что известно

Ранее авиакомпания в облет Беларуси.

Латвийская компания AirBaltic тоже решила не летать над Беларусью. В частности, 24 мая самолет, выполнявший рейс из Риги в Одессу, облетел территорию Беларуси. Зато в Украину он попал через Польшу.

На днях правительство Польши планирует запретить полеты авиакомпании LOT над Беларусью.

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