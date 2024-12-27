В Azerbaijan Airlines назвали причину падения самолета в Казахстане

25 декабря вблизи Актау аварии потерпел пассажирский самолет Embraer-190, на борту которого находились десятки людей. Судно принадлежало азербайджанским авиалиниям. Стало известно, что именно вызвало катастрофу.

Версии о том, что обусловило падение самолета, летевшего из Баку в Грозный, начали появляться в день авиакатастрофы. Россияне рассказывали, что судно могло упасть из-за сильного тумана и столкновения с птицами. Однако впоследствии было установлено, что самолет подбила российская ракета ЗРК, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Что говорят в компании "Азербайджанские авиалинии"

"Азербайджанские авиалинии" заявили, что предварительные результаты расследования показали, что разбившийся в Казахстане самолет испытал внешнее физическое и техническое влияние.

Таким образом, таким образом компании отвергли возможность неисправности судна или ошибки экипажа.

Обратите внимание! В AZAL сообщили, что на основании решения Азербайджанского государственного агентства гражданской авиации с 28 декабря 2024 до завершения окончательного расследования авиакатастрофы с самолетом Embraer 190 компания приостанавливает рейсы в Россию.

Кстати, украинская разведка считает, что самолет был сбит российской ракетой с ее территории. По борту выпустили ракету из ЗРК "Панцирь С1". Этой версии придерживаются и в правительстве Азербайджана.

Депутат азербайджанского парламента Расим Мусабеков заявил, что РосСМИ пытаются замять следы вины России. Чиновник сказал, что самолет был сбит над территорией страны-агрессорки – над Грозным, поэтому Кремль должен извиниться.