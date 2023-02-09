Жуткое ДТП возле "Охматдета": в Киеве джип влетел в скорую, что везла младенца

Возле детской больницы "Охматдет" в Киеве 9 февраля произошло жуткое ДТП с участием скорой. Предварительно, джип влетел в катер скорой помощи, которая после этого перевернулась на бок.

24 Канал пытается связаться с полицией для уточнения информации, однако очевидцы на месте происшествия говорят, что есть пострадавшие.

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В частности, в карете скорой в момент ДТП находился младенец и медицинский персонал. Малыша как раз везли в кардиологию на операцию. В каком состоянии младенца и находившиеся в скорой врачи пока неизвестно. Всех их госпитализировали. В полиции заявили, что погибших нет.

По предварительной информации в результате ДТП пострадали 6 человек, среди которых ребенок.

Предварительно джип начал движение на красный свет светофора, чем и вызвал ДТП. Правовую оценку этому должны предоставить полицейские. Полиция проводит следственные действия, чтобы точно установить причины столкновения.



Авария возле "Охматдета" / Фото ДТП.Киев

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