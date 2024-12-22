Внедорожник и микроавтобус столкнулись на Прикарпатье: много раненых, в том числе ребенок

В Ивано-Франковской области 22 декабря произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, в результате чего возникла пробка. Пострадали по меньшей мере 13 человек, среди них также есть ребенок.

Всех раненых госпитализировали в больницу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководительницу Ивано-Франковской областной государственной администрации Светлану Онищук.

Смотрите также В Турции вертолет врезался в больницу: есть жертвы

Что известно об аварии на Прикарпатье

По данным ОГА, дорожно-транспортное происшествие произошло вблизи села Лоева автодороге "Мукачево – Львов" с участием внедорожника и микроавтобуса. В результате аварии ранения получили 13 человек, их доставили в Надворнянскую центральную районную больницу, им всю необходимую помощь.

По меньшей мере 2 из них спасатели деблокировали с помощью оборудования из искореженного транспортного средства. Также, по данным ГСЧС, на месте происшествия чрезвычайники отсоединили клеммы аккумуляторных батарей транспортных средств, чтобы предотвратить возникновение пожара.

Сейчас продолжаются мероприятия по транспортировке пострадавшего ребенка в Ивано-Франковскую областную детскую больницу. Еще одна из пассажирок получила травму позвоночника. Ее транспортируют в областную клиническую больницу, еще у одного раненого обнаружили перелом таза, есть внутрибрюшное кровотечение.

Сейчас пострадавшего оперируют. Сейчас врачи также проводят обследование в отношении других участников аварии. На фоне этой жуткой дорожно-транспортного происшествия председатель Ивано-Франковской областной государственной администрации обратилась с призывом к водителям.

Обращаюсь к участникам дорожного движения: будьте осторожными за рулем, не пренебрегайте правилами дорожного движения, потому что неосмотрительность на дороге, к сожалению, имеет трагические последствия. Берегите себя и своих родных,

– говорится в сообщении.

Кадры с места аварии / Фото председателя Надвирнянского городского совета

В свою очередь в пресс-службе полиции в области в комментарии Общественному сообщили, что ДТП произошло с участием Jaguar и микроавтобуса Renault Trafic. Предварительно, 19-летняя водитель Jaguar из Львовской области обгоняла попутное авто и пересекла сплошную линию дорожной разметки.

Как сообщили в полиции, выехав на встречную полосу, она допустила столкновение с микроавтобусом, за рулем которого был 25-летний житель Ивано-Франковской области. Правоохранители работают на месте трагедии и опрашивают свидетелей.

К слову, накануне в Тернопольской области произошла авария, в которой погиб 4-месячный мальчик, а его родители получили травмы. Водитель Chrysler Raw Van не справился с управлением на закругленной дороге, что привело к столкновению с бетонными плитами.