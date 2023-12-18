Во Львовской области погибли 3 военных и гражданский: ДБР показало кадры жуткой аварии

ДБР начало расследование дела гибели 3 военнослужащих и гражданского в аварии во Львовской области. Стражи порядка поделились новыми деталями дела и опубликовали кадры с места ДТП.

Смертельная авария произошло 16 декабря на автодороге "Киев – Чоп". Предварительно водитель военного автомобиля не справился с управлением.

Смотрите также Легковушка врезалась в поезд и вылетела в кювет: в Винницкой области произошло смертельное ДТП

Смертельное ДТП во Львовской области

Сотрудники ДБР открыли уголовное производство по факту гибели трех военнослужащих и гражданского в аварии во Львовской области. Сообщается, что инцидент произошел 16 декабря около 15:00 на автодороге "Киев – Чоп" вблизи поселка Сможе Стрыйского района.

Легковой автомобиль с военными врезался в грузовик / ДБР

В Государственном бюро расследований отмечают, что все погибшие находились в легковом автомобиле, принадлежащем одной из воинских частей. По предварительной информации, находившийся за рулем военный не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В тот момент там двигался грузовик с автоприцепом.

Автомобиль в результате столкновения разнесло вдребезги / ДБР

Открыто уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения с участием военного транспорта. Устанавливаются все обстоятельства трагедии, назначены экспертизы.

Последствия аварии с участием военных: смотрите видео

Другие ДТП в Украине: последние новости