В США самолет с пассажирами врезался в другое судно при посадке
- Малый самолет разбился во время посадки в аэропорту Калиспелл-Сити, Монтана, столкнувшись с другим самолетом.
- На борту самолета, который разбился, было 4 человека.
Днем 11 августа малый самолет разбился в аэропорту Калиспеллы, штате Монтана. На борту судна находились четыре человека – пилот и трое пассажиров.
Как сообщил начальник пожарной службы Калиспеллы Джей Хейген, авария произошла, когда самолет заходил на посадку в аэропорту, передает 24 Канал со ссылкой на KPAX.
Что известно об аварии в штате Монтана?
Отмечается, что самолет разбился на взлетно-посадочной полосе. Он врезался в другой малый самолет и загорелся. Огонь распространился на травянистую часть рулевой дорожки.
К счастью, обошлось без погибших. Двое из четырех пассажиров получили легкие травмы. Во втором самолете, который стоял на посадочной полосе, никого не было.
Пожар на месте столкновения самолетов: смотрите видео
