Авто въехало в группу людей в немецком Штутгарте: есть пострадавшие с серьезными травмами
- В Штутгарте автомобиль Mercedes G-класса въехал в толпу, в результате чего люди получили ранения.
- Водитель задержан, полиция расследует обстоятельства инцидента, ограничив проезд в центре города.
В немецком Штутгарте автомобиль въехал в толпу. По предварительной информации там есть раненые. На месте происшествия работает полиция.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на полицию Штутгарта.
Смотрите также В Германии произошло нападение с ножом на людей возле супермаркета: есть 2 пострадавших
Что известно об аварии в Штутгарте
Полиция Штутгарта сообщила, что наезд автомобиля Mercedes G-класса на группу людей произошел в районе Ольгаек. В результате по меньшей мере три человека получили ранения. Полиция сразу арестовала водителя авто, о его мотивах не сообщается.
Вечером проезд по центру Штутгарта существенно ограничен из-за проведения операции полицией. Полиция не пропускает легковые автомобили и общественный транспорт.
На месте инцидента также работали спасатели, которые оказывали помощь многочисленным жертвам.
Район оцеплен, а пострадавшим оказывается медицинская помощь на месте происшествия,
– говорится в сообщении.
Пресс-секретарь полиции Штутгарта Даниэла Тройде прокомментировала местному изданию, что авто наехало на людей в районе трамвайной остановки около 17:50. Правоохранители еще устанавливают все обстоятельства аварии. Пока неизвестно, был ли это несчастный случай, или спланированный поступок.
Напомним, 27 апреля автомобиль въехал в толпу в канадском Ванкувере, где проходил филиппинский уличный фестиваль. В результате инцидента были погибшие и много раненых.