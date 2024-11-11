Почему во время атаки вводили аварийные отключения света: в Укрэнерго объяснили причины

В ряде областей 11 ноября ввели аварийные отключения света. Они начали действовать во время российской атаки.

Впрочем, такой шаг был превентивным, чтобы смягчить возможные последствия, если Россия будет атаковать энергетику. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление члена наблюдательного совета Укрэнерго Юрия Бойко в эфире телеканала Суспильне.

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Почему вводили аварийные отключения света

Утром 11 ноября в ряде областей во время воздушной тревоги из-за российской атаки вводили аварийные отключения. В частности, с ограничениями столкнулись в Сумской, Харьковской, Житомирской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской, Черниговской и Полтавской областях.

Как пояснил Бойко, отключения были превентивным шагом, чтобы смягчить возможные последствия российской атаки. По его словам, если в энергосистеме происходит отключение одного из ключевых элементов из-за поражения или автоматическое отключение, то это может вызвать каскадный эффект. Поэтому, другие элементы сети также могут отключиться.

Соответственно, для того, чтобы избежать каскадных аварий, нагрузки в системе снижают. То есть, выводится из работы часть оборудования, которое генерирует электроэнергию, и для того, чтобы систему сбалансировать, отключаются определенные группы потребителей. Для того, чтобы снизить потребление в системе, и соответственно – снизить эту вероятность тяжелых аварий,

– объяснил Бойко.

Гендиректор компании Yasno Сергей Коваленко также добавил, что энергетическая сеть – это цепочка последовательно соединенных энергообъектов. Он отметил, что ток от электростанции через подстанции проводами идет к клиенту. Когда одно из этих звеньев прекращает работать, потребитель остается без электроэнергии, а на объекте генерации или подстанции происходит замыкание из-за избытка электроэнергии. Поэтому, может возникнуть пожар, и оборудование будет повреждено.

Поэтому, чтобы снизить риски перегрузок, на станциях снижают производство электроэнергии, из-за чего утром украинцы в нескольких областях столкнулись с аварийными отключениями.

Коваленко добавил, что ранее быстро оперировать объемами генерации электроэнергии помогали ТЭС и ТЭЦ, но после обстрелов летом 2024 года энергетикам приходится маневрировать с помощью других объектов.