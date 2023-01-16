Дефицит в энергосистеме вырос: в 5 областях вводят аварийные отключения

В Украине значительно вырос дефицит мощности электроэнергии. Следовательно, в пяти областях вынужденно ввели аварийные отключения света.

Причина – последствия 12-го массированного ракетного обстрела врага 14 января, а затем уменьшение производства электроэнергии.

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В Укрэнерго также отметили, что на это наложилось увеличение потребления, что связано с началом рабочей недели.

До облэнерго доведены уменьшенные лимиты потребления на все сутки. Из-за их превышения уже с 9 часов введены аварийные отключения в четырех областях, а с 10 – в пяти областях Украины,

– говорится в сообщении.

Также возможно применение аварийных отключений и в других регионах.

"Ситуацию усложняют погодные условия (порывистый ветер, обледенение проводов), в центральном регионе есть отключения из-за повреждений в распределительных электросетях", – добавили в Укрэнерго.

Сроки отключения электроэнергии могут стать больше

В результате массированной атаки 14 января в Украине были повреждены объекты генерации и некоторые подстанции, что повлекло за собой дополнительные трудности для энергосистемы Украины.

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телемарафона сообщил, что украинцам необходимо готовиться к "трудным дням" из-за уменьшения генерации электроэнергии.

А председатель Комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус предположил, что из-за того, что Россия продолжает атаки, сроки отключения электроэнергии могут увеличиться.