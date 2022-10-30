Ситуация с электроэнергией в Украине улучшилась: где 30 октября не будет света

В Украине продолжают устранять последствия ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Рассказываем, в каких населенных пунктах 30 октября не будет света и почему.

Прежде всего 24 канал отметил, что украинцы продолжают прислушиваться к призывам "Укрэнерго". Поэтому уровень потребления электроэнергии существенно снизился, что позволяет минимизировать аварийные отключения света.

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Украинцы экономят электроэнергию

В "Укрэнерго" отметили, что с утра 30 октября зафиксировали уменьшение потребления электроэнергии на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего дня. Также меньше использовали электроприборы вечером 29 октября.

В часы вечерней нагрузки, согласно данным компании, нагрузка на сеть снизилась в:

Киеве на 6,2%;

Киевской области – 3,3%;

Черкасской области – 17,8%;

Харьковской области – 7,0%;

Черниговской области – 5,9%.

Но не обошлось и без отключения света в Украине. На это влияли ряд факторов. В том числе и атаки населенных пунктов врагом 30 октября.

Свет отсутствует в Ровно

Об этом в 09:38 сообщил мэр города Александр Третяк. Он отметил, что электроснабжение отсутствует в центре города, а также в районах Грабника и "Ровнооблэнерго". В то же время он не отметил, будет ли отсутствовать свет 4 часа или больше. По состоянию на 13:00 никакой дополнительной информации по электроэнергии в городе не поступало.

Часть Энергодара оставалась без света

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что российские военные начали утро воскресенья 30 октября с провокаций. Они обстреляли промышленную зону. В результате повреждения получила одна из местных подстанций.

Орлов добавил, что большая часть города осталась без света из-за атаки врага. По его словам, это происходит не впервые, ведь оккупанты целенаправленно атакуют подстанции. Напомним, что в Энергодаре расположена Запорожская АЭС. Ее враг использует для шантажа и угроз как Украины, так и всего мира.

Будут ли выключать свет в Киеве

Во время телемарафона генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко прокомментировал возможное отключение света в столице во время телемарафона. По его словам, 30 октября вряд ли стоит ожидать, что электроэнергии не будет в Киеве. Причиной этого является тот факт, что обычно в воскресенье нагрузка на сеть, как правило, самая низкая.

Сегодня уже второй день отключений нет. Погода теплая, а в воскресенье обычно потребление самое низкое за всю неделю. Думаю, вечером отключений не будет. Пока энергетической тревоги нет,

– подчеркнул он.



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Напомним, что жителей Харьковщины готовят к отключению электроэнергии. Как отметил глава ОВА Олег Синегубов, с 31 октября область разделят на 12 очередей, а сами отключения будут проводить с 07:00 до 22:00. Продолжится обесточивание каждой очереди по 3 часа.

По его словам, отключения не планируется проводить в деоккупированных населенных пунктах Харьковщины. Также индивидуально прорабатывают вопросы с предприятиями, которые не могут останавливать свою работу.

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