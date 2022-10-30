Передовсім 24 канал зауважив, що українці продовжують прислухатися до закликів "Укренерго". Тож рівень споживання електроенергії суттєво знизився, що дозволяє мінімізувати аварійні відключення світла.
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Українці заощаджують електроенергію
В "Укренерго" зазначили, що зранку 30 жовтня зафіксували зменшення споживання електроенергії на 2,6% у порівнянні з аналогічним періодом попереднього дня. Також менше використовували електроприлади ввечері 29 жовтня.
У години вечірнього навантаження, згідно з даними компанії, навантаження на мережу знизилося у:
- Києві на 6,2%;
- Київській області – 3,3%;
- Черкаській області – 17,8%;
- Харківській області – 7,0%;
- Чернігівській області – 5,9%.
Але не минулося й без відімкнення світла в Україні. На це впливали низка чинників. Зокрема й атаки населених пунктів ворогом 30 жовтня.
Світло відсутнє у Рівному
Про це об 09:38 повідомив мер міста Олександр Третяк. Він зазначив, що електропостачання відсутнє у центрі міста, а також у районах Грабника та "Рівнеобленерго". Водночас він не зазначив, чи буде відсутнім світло 4 години, чи більше. Станом на 13:00 жодної додаткової інформації щодо електроенергії у місті не надходило.
Частина Енергодара залишалася без світла
Мер Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що російські військові почали ранок неділі 30 жовтня з провокацій. Вони обстріляли промислову зону. Внаслідок цього пошкоджень зазнала одна з місцевих підстанцій.
Орлов додав, що більша частина міста залишилася без світла через атаку ворога. За його словами, це відбувається не вперше, адже окупанти цілеспрямовано атакують підстанції. Нагадаємо, що в Енергодарі розташована Запорізька АЕС. Її ворог використовує для шантажу та погроз як України, так і всього світу.
Чи вимикатимуть світло у Києві
Під час телемарафону генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко прокоментував можливе відключення світла у столиці під час телемарафону. За його словами, 30 жовтня навряд чи варто очікувати на те, що електроенергії не буде у Києві. Причиною цього є той факт, що зазвичай у неділю навантаження на мережу, як правило, найнижче.
Сьогодні вже другий день відключень немає. Погода тепла, а в неділю зазвичай споживання найнижче за весь тиждень. Думаю, ввечері відключень не буде. Наразі енергетичної тривоги немає,
– наголосив він.
Як правильно користуватися технікою / Інфографіка 24 каналу
Нагадаємо, що мешканців Харківщини готують до відключення електроенергії. Як зазначив глава ОВА Олег Синєгубов, з 31 жовтня область поділять на 12 черг, а самі відключення проводитимуть з 07:00 по 22:00. Триватиме знеструмлення кожної черги по 3 години.
За його словами, відключень не планують проводити у деокупованих населених пунктах Харківщини. Також індивідуально пропрацьовують питання з підприємствами, які не можуть зупиняти свою роботу.
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