Из-за непогоды на Киевщине применяют аварийные отключения света

Из-за грозы с сильным дождем и ветром скоростью до 25 метров на утро 12 июня на Киевщине обесточены 36 линий и 611 трансформаторных подстанций. Грозовой фронт охватил все регионы области.

Специалисты уже работают над ликвидацией последствий непогоды. Напомним, что ночью наши защитники неба отражали вражескую атаку несмотря на сильный ливень, громкие звуки грома и молнии.

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Как происходит ликвидация последствий непогоды на Киевщине

Задача (специалистов – 24 Канал) – максимально оперативно восстановить сегодня работу всех линий высшего напряжения – 10 кВ и перейти на заявки клиентов по сетям низшего класса напряжения 0,4 кВ, чтобы вернуть свет во все дома,

– отметили в Киевской ОВА

Впрочем, сильный ветер с дождем затрудняет работы и может привести к новым авариям.

Жителей области призывают быть осторожными и соблюдать правила безопасности, не приближаясь к линиям электропередачи.

Отключение света в Украине: последние новости

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в течение 2024 года в Украине хотят построить до 1 гигаватта газовой маневренной генерации с помощью партнеров. Также в планах создать дополнительные 4 гигаватта в ближайшие годы.

Известно, что сегодня, 12 июня по всей Украине будут действовать почасовые графики отключений света. Их будут применять с 15:00 до 23:00.

Напомним, что в воскресенье, 9 июня, в Украине отменили графики отключений света. Это произошло благодаря снижению потребления электроэнергии и в работу после ремонта вернулся блок АЭС.

12 июня на Киевщине будут действовать ограничения электропотребления с 15:00 до 23:00. Графики стабилизационных отключений можно найти на платформах ДТЭК Киевские региональные электросети.