Продвинулись на несколько метров, а потеряли дивизию: почему россияне уцепились за Авдеевку
В Генштабе ВСУ заявили, что за прошедшую неделю украинские защитники отбили 90 атак врага возле Авдеевки. Оккупанты несут большие потери, но уже четвертую неделю, как они активизировались и пытаются окружить город.
Бои за Авдеевку приобрели политический смысл. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник, отметив, что россиянам не удалось победить Украину, поэтому они стремятся выполнить хотя бы минимальную задачу – выйти на границы Донецкой и Луганской областей.
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Какая ситуация в районе Авдеевки
Авдеевка и Бахмут являются "воротами" для выполнения этой задачи, но за месяц активных боев оккупанты не смогли ничего завоевать. Город имеет для них важное значение, ведь сам Владимир Путин отдал приказ его захватить.
Царь сказал братья, а ему никто отказать не может. Так в России все построено,
– подчеркнул Петр Черник.
Он добавил, что почти за 4 недели россияне не продвинулись даже на боевые порядки прорыва батальонов. Механизированный полк по их оперативно-тактическим показателям должен прорывать 3 на 5 километров – это батальонные тактические порядки.
Военный эксперт о ситуации возле Авдеевки: смотрите видео
Они продвинулись на несколько сотен метров, а потеряли дивизию, более 12 тысяч человек точно потеряли. Пока тяжело, доскульно, больно, но по-нашему,
– заметил военный эксперт.
Россияне наступают на Авдеевку: что известно
- Оккупанты продолжают штурмовать город. Они строят укрепление в тылу, что может свидетельствовать о перебрасывании резервов и подготовке к новой волне наступления. Из-за этого несколько дней было затишье, враг стягивал резервы.
- Самые тяжелые бои на Таврическом направлении происходят именно возле Марьинки и Авдеевки. Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун рассказал, что ВСУ ожидают обострения ситуации в районе Авдеевки. Наши защитники укрепляются и готовятся давать отпор оккупантам.
- Британская разведка сообщает, что оккупанты несут безумные потери возле Авдеевки в технике и личном составе. Речь идет об уничтожении около 200 единиц бронетехники и тысячи бойцов вражеской армии. Причиной может быть современное вооружение, которое использует ВСУ, а также то, что оккупанты в своем большинстве двигают по открытой местности, которая легко простреливается. Разведчики отмечают, что россияне не отказываются от своих попыток оцепить город.