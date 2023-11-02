Планируют штурмовать Авдеевский коксохим: чем это обернется для россиян

На Авдеевском направлении российские военные планируют совершать наступательные движения в направлении коксохимического завода. Таким образом, они хотят выполнить сразу две задачи.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал 24 Каналу, что захватить предприятие для россиян будет почти нереально. Хотя оккупанты все же не изменяют своим планам и готовы нести еще больше потерь.

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Вероятно, российское командование постарается начинать городские бои именно через Авдеевский коксохим – это ближайшая локация к трассе 0542, важной логистической артерии.

Таким образом хотят одновременно и захватить коксохим, и перерезать основную трассу материально-технического обеспечения на Авдеевку.

– объяснил Александр Коваленко.

Боевые действия на предприятии сильно отличаются от боев в городе. В конце концов, поэтому оборона Азовстали в полном окружении длилась достаточно долго. Однако ситуация в Авдеевке несколько иная.

"Почти через коксохим идет основная логистика, трасса 0542. И там будет то, чего не было в Мариуполе – материально-техническое обеспечение авдеевского гарнизона", – заметил военный обозреватель.

Так что россиянам придется использовать огромный человеческий ресурс для продвижения внутри предприятия. Однако для них это фактически будет верной смертью.

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Кроме того, сейчас оккупанты возобновили наступательные действия в районе железнодорожной дороги в северном секторе в направлении Степной. Все это указывает на то, что российское командование не будет отказываться от цели окружить и оккупировать Авдеевку.

"Если эти наступательные действия произойдут без значительного успеха, то мы увидим новые подразделения под Авдеевкой в ближайшее время", – подытожил Коваленко.

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