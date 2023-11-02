Планируют штурмовать Авдеевский коксохим: чем это обернется для россиян
На Авдеевском направлении российские военные планируют совершать наступательные движения в направлении коксохимического завода. Таким образом, они хотят выполнить сразу две задачи.
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал 24 Каналу, что захватить предприятие для россиян будет почти нереально. Хотя оккупанты все же не изменяют своим планам и готовы нести еще больше потерь.
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Как отличается ситуация в Мариуполе и Авдеевке
Вероятно, российское командование постарается начинать городские бои именно через Авдеевский коксохим – это ближайшая локация к трассе 0542, важной логистической артерии.
Таким образом хотят одновременно и захватить коксохим, и перерезать основную трассу материально-технического обеспечения на Авдеевку.
– объяснил Александр Коваленко.
Боевые действия на предприятии сильно отличаются от боев в городе. В конце концов, поэтому оборона Азовстали в полном окружении длилась достаточно долго. Однако ситуация в Авдеевке несколько иная.
"Почти через коксохим идет основная логистика, трасса 0542. И там будет то, чего не было в Мариуполе – материально-техническое обеспечение авдеевского гарнизона", – заметил военный обозреватель.
Так что россиянам придется использовать огромный человеческий ресурс для продвижения внутри предприятия. Однако для них это фактически будет верной смертью.
Александр Коваленко о планах оккупантов в Авдеевке: смотреть видео
Кроме того, сейчас оккупанты возобновили наступательные действия в районе железнодорожной дороги в северном секторе в направлении Степной. Все это указывает на то, что российское командование не будет отказываться от цели окружить и оккупировать Авдеевку.
"Если эти наступательные действия произойдут без значительного успеха, то мы увидим новые подразделения под Авдеевкой в ближайшее время", – подытожил Коваленко.
Бои в Авдеевке: актуальные новости
- В традиционной сводке Генштаба сообщили, что оккупанты до сих пор пытаются окружить Авдеевку, в чем им помогает авиация Однако вооруженные силы Украины держат мощную оборону. При этом врагу удается нанести значительные потери.
- Офицер ВСУ Тарас Березовец рассказал, что российским военным не удалось закрепиться на авдеевском терриконе. Дело в том, что на нем нельзя построить оборонительные постройки.
- Россияне испытали сокрушительных потерь в живой силе и технике во время предыдущих двух масштабных атак. Поэтому они решили прибегнуть к другой тактике. А именно к малым пехотным штурмовым группам. Таким образом, надеются уменьшить свои потери.