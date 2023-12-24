Имеет политическое значение: что будет, если россияне возьмут Авдеевку

В эстонской разведке уверены, что даже, если россиянам удастся захватить Авдеевку, то это не даст им значительного оперативного успеха. Сейчас этот населенный пункт не имеет оперативно-тактического значения.

Об этом 24 Каналу заявил генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, отметив, что этот населенный пункт имеет очень мощное военно-политическое значение. Однако Авдеевка не имеет значения для системной обороны.

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"Но это наши территории, наш город, наши граждане и наши бойцы, которые там воюют. Поэтому это тоже потеря. Но она не столь решающая, что после того будут провалы, как Россия рассчитывает, наступления уже по всей территории. И особенно в Донецкой области", – подчеркнул Маломуж.

Россияне не выполнили задание

Враг несет огромные потери под Авдеевкой. Однако даже несмотря на это, россияне будут продолжать штурмы города. Ведь захват этого населенного пункта – прямое указание Владимира Путина.

Оккупанты не смогли его выполнить несколько раз. А последствия этого для российских командующих – не только увольнение, а, возможно, и суд. А для российских солдат и офицеров – это заградительные отряды.

Не считаю, что мы сдадим позиции в Авдеевке, потому что есть мощный укрепрайон. И все же логистический путь. Сейчас мы его обеспечиваем. Под огнем, тяжело, но есть,

– сказал генерал украинской армии.

Также украинское командование имеет свои планы насчёт этого города. Экс-руководитель Службы внешней разведки Украины отметил, что главное – сохранить украинских защитников.

"Там нет стабильной ситуации. И кто выиграет – это уже дело и умение, тактики, наличие вооруженных сил и особенно боеприпасов. Это суперкритическая ситуация для всех. Даже для россиян", – добавил Николай Маломуж.

Что происходит на Авдеевском направлении: главное