Градус напряжения несколько спадает, ведь враг выдыхается, – председатель Авдеевской ВГА

Последнюю неделю ситуация на Авдеевском направлении была непростой – оккупанты проводили многочисленные попытки штурмов города. В то же время власти населённого пункта предполагают, что сейчас градус напряжения несколько снизился, ведь враг теряет силы.

Собственно, в воскресенье, 15 октября, начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш констатировал, что продолжаются уже 6 сутки особо интенсивных боев за Авдеевку. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на национальный телемарафон.

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Какая ситуация в районе Авдеевки

Следует отметить, что захватчики все еще пытаются захватить этот населенный пункт в Донецкой области, хотя ресурсов у них становится все меньше для этого.

Честно говоря, со вчера (14 октября – 24 Канал) градус падает. Ненамного, не очень существенно, но ощутимо, что они уже выдыхаются. На мой взгляд, на процентов 15% у них меньше штурмовых действий,

– заявил Барабаш.

Кроме того, он констатировал, что несколько снизилась интенсивность обстрелов, однако враг все равно продолжает наносить удары по городу с помощью различных видов вооружения.

По словам Барабаша, только за минувшие сутки было зафиксировано 18 обстрелов. А вот всего несколько дней назад оккупанты нанесли удары по Авдеевской общине 31 раз.

Используют все: стволку, грады, минометы, управляемые авиабомбы. На одном обломке была маркировка за август 2023 года.

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