Россияне применяют сразу три тактики, – боец ВСУ о боях вокруг Авдеевки
Оккупанты пытались захватить позиции ВСУ на Авдеевском направлении, но им этого не удалось. Ныне ситуация в Авдеевке тяжелая.
Об этом 24 Каналу заявил боец легиона "Свобода" Максим Морозов. Он отметил, что, несмотря на это, ситуация контролируемая.
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"Ситуация в Авдеевке достаточно критическая, но контролируемая. Враг постоянно обстреливает на позиции, постоянно обстреливает город", – рассказал он.
Россияне применяют РСЗО, артиллерию, минометы, танки и авиацию.
"Авиация используется чрезвычайно разрушительной силы. То есть ракеты Х-59. Используются и обычные "нурсы" или так называемые неуправляемые авиаракеты. Удары мощные. Разрушаются многоэтажки, разрушаются заводы", – сказал боец.
По его словам, оккупанты уже несколько месяцев пытаются взять Авдеевку "в клещи" – зайти с Севера и Юга.
"Продвигаясь с одной стороны – со стороны Песков, Первомайское, также захватив Опытное и продвинувшись близко к Северному. С другой стороны – они захватили Красногоровку", – заявил Морозов.
Какие три тактики применяет враг, чтобы оцепить Авдеевку: смотрите видео
Россиян остановили
Боец добавил, что это села вокруг Авдеевки. Все для того, чтобы оцепить город. Но россиян остановили на рубежах. Оккупанты потеряли огромное количество живой силы и техники.
"Они использовали огромное количество БК. Относительно тактики – сейчас попытки их проломиться "в лобовую". Именно для того они используют авиацию", – добавил военный.
Россияне бьют и разрушают все возможные высотки, чтобы там украинские армейцы не смогли организовать себе форпосты, которые бы останавливали врага ценой огромных потерь оккупантов. И россияне до сих пор не оставляют идеи окружить Авдеевку.
Какие тактики у врага
Пытаются дожать до Очеретяного и уже полностью перерезать дорогу. А с этой стороны – дожать до Ласточкиного. И уже контролировать там основные дороги, которые заходят в Авдеевку,
– заявил он.
Это, по словам Максима Морозова, первая тактика россиян.
"Вторая тактика – проломиться "в лобовую". Они атакуют украинские позиции, зенит по промзоне, не останавливаясь и не давая отдохнуть", – рассказал Максим Морозов.
Третья тактика оккупантов – "огненного вала". Ее враг применял еще прошлым летом, но сейчас она приобрела новые очертания, ведь они увеличили калибры и количество обстрелов. А также добавили авиаудары.
"И эта тактика направлена на то, чтобы полностью выжечь землю, уничтожить какие-либо оборонительные сооружения, уничтожить любые здания в Авдеевке", – подчеркнул он.
Враг применяет одновременно несколько тактик.
Эти три тактики они используют сразу. Как попытку окружить, "взять в клещи", как попытку пробиться "в лобовые атаки" и как попытку уничтожить все возможные сооружения защитные, чтобы первая или вторая тактика сработала,
– заметил боец.
Есть ли там вагнеровцы
Морозов заметил, что ныне на Авдеевском направлении вагнеровцев не видели. По его словам, это больше касается Бахмута.
"У нас тоже "разношерстная компашка" там собралась", – подчеркнул военный.
Речь идет о россиянах и предателях Украины, мобилизованных на временно оккупированных территориях, в частности, в Крыму. Также на стороне врага воюют и иностранные наемники.
"Воюющие и получающие удовольствие от того, что они там будут убивать украинцев. Происходит все наоборот, и они удобряют украинскую землю вокруг Авдеевки", – рассказал он.
Максим Морозов добавил, что оккупанты очень сильно подкреплены артиллерийскими системами, ведь позади них Донецк – "сердце сепаратизма".
"Поэтому у них достаточно огромная артподдержка этого всего "разношерстного сброда", который пытается взять Авдеевку", – подытожил военнослужащий.
Что происходит на Авдеевском направлении: последнее
- Россияне за 23 апреля на Авдеевском направлении штурмовали позиции ВСУ 28 раз. Оккупанты 485 раз обстреляли позиции украинской армии. Враг лишился двух рот личного состава за одну ночь.
- Эвакуационный экипаж "Белый ангел" вывез из Авдеевки две семьи с детьми. От обстрелов дети прятались в шкафу.
- Владимир Зеленский 18 апреля посетил Авдеевку Донецкой области. Президент Украины был всего за 4 километра от линии фронта.