Россияне применяют сразу три тактики, – боец ВСУ о боях вокруг Авдеевки

Оккупанты пытались захватить позиции ВСУ на Авдеевском направлении, но им этого не удалось. Ныне ситуация в Авдеевке тяжелая.

Об этом 24 Каналу заявил боец легиона "Свобода" Максим Морозов. Он отметил, что, несмотря на это, ситуация контролируемая.

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"Ситуация в Авдеевке достаточно критическая, но контролируемая. Враг постоянно обстреливает на позиции, постоянно обстреливает город", – рассказал он.

Россияне применяют РСЗО, артиллерию, минометы, танки и авиацию.

"Авиация используется чрезвычайно разрушительной силы. То есть ракеты Х-59. Используются и обычные "нурсы" или так называемые неуправляемые авиаракеты. Удары мощные. Разрушаются многоэтажки, разрушаются заводы", – сказал боец.

По его словам, оккупанты уже несколько месяцев пытаются взять Авдеевку "в клещи" – зайти с Севера и Юга.

"Продвигаясь с одной стороны – со стороны Песков, Первомайское, также захватив Опытное и продвинувшись близко к Северному. С другой стороны – они захватили Красногоровку", – заявил Морозов.

Какие три тактики применяет враг, чтобы оцепить Авдеевку: смотрите видео

Россиян остановили

Боец добавил, что это села вокруг Авдеевки. Все для того, чтобы оцепить город. Но россиян остановили на рубежах. Оккупанты потеряли огромное количество живой силы и техники.

"Они использовали огромное количество БК. Относительно тактики – сейчас попытки их проломиться "в лобовую". Именно для того они используют авиацию", – добавил военный.

Россияне бьют и разрушают все возможные высотки, чтобы там украинские армейцы не смогли организовать себе форпосты, которые бы останавливали врага ценой огромных потерь оккупантов. И россияне до сих пор не оставляют идеи окружить Авдеевку.

Какие тактики у врага

Пытаются дожать до Очеретяного и уже полностью перерезать дорогу. А с этой стороны – дожать до Ласточкиного. И уже контролировать там основные дороги, которые заходят в Авдеевку,

– заявил он.

Это, по словам Максима Морозова, первая тактика россиян.

"Вторая тактика – проломиться "в лобовую". Они атакуют украинские позиции, зенит по промзоне, не останавливаясь и не давая отдохнуть", – рассказал Максим Морозов.

Третья тактика оккупантов – "огненного вала". Ее враг применял еще прошлым летом, но сейчас она приобрела новые очертания, ведь они увеличили калибры и количество обстрелов. А также добавили авиаудары.

"И эта тактика направлена на то, чтобы полностью выжечь землю, уничтожить какие-либо оборонительные сооружения, уничтожить любые здания в Авдеевке", – подчеркнул он.

Враг применяет одновременно несколько тактик.

Эти три тактики они используют сразу. Как попытку окружить, "взять в клещи", как попытку пробиться "в лобовые атаки" и как попытку уничтожить все возможные сооружения защитные, чтобы первая или вторая тактика сработала,

– заметил боец.

Есть ли там вагнеровцы

Морозов заметил, что ныне на Авдеевском направлении вагнеровцев не видели. По его словам, это больше касается Бахмута.

"У нас тоже "разношерстная компашка" там собралась", – подчеркнул военный.

Речь идет о россиянах и предателях Украины, мобилизованных на временно оккупированных территориях, в частности, в Крыму. Также на стороне врага воюют и иностранные наемники.

"Воюющие и получающие удовольствие от того, что они там будут убивать украинцев. Происходит все наоборот, и они удобряют украинскую землю вокруг Авдеевки", – рассказал он.

Максим Морозов добавил, что оккупанты очень сильно подкреплены артиллерийскими системами, ведь позади них Донецк – "сердце сепаратизма".

"Поэтому у них достаточно огромная артподдержка этого всего "разношерстного сброда", который пытается взять Авдеевку", – подытожил военнослужащий.

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