Здесь был самый ад боев: показываем, где расположена Авдеевка на карте

Украинские военные были вынуждены отойти от своих позиций в Авдеевке. Сейчас россияне пытаются продвигаться и дальше на этом направлении.

Во время штурмов Авдеевки погибло 47 тысяч россиян, наши военные стойко держали оборону, несмотря на попытки врага окружить населенный пункт, но были вынуждены отойти на укрепленные позиции. Где Авдеевка расположена на карте и что там происходит теперь – читайте в тексте 24 Канала.

Смотрите также Россияне проводят зачистку Авдеевки, – в ВСУ рассказали, что происходит в городе

Что происходит на Авдеевском направлении

Несмотря на то, что россияне достигли своей цели – захватили Авдеевку, они не останавливаются. По карте Deepstatemap можно сделать вывод, что они движутся в направлении села Ласточкино и Северное на этом же направлении.

Что происходит в Авдеевке: смотрите на карте

С октября 2023 года в Авдеевке творился настоящий ад. Перед уходом наших военных появилась информация, что соотношение количества боеприпасов один к десяти. В частности, даже президент США Джо Байден признал, что ВСУ отошли от этого населенного пункта из-за нехватки боеприпасов.

По состоянию на 19 февраля наши бойцы полностью закончили выход из Авдеевки.

Почему Авдеевка важна для россиян

Аналитики Института изучения войны отмечали, что захват этого населенного пункта имеет более политическое и идеологическое значение, чем стратегическое, ведь оттуда не открываются пути для широкого наступления на другие территории.

Все цифры потерь россиян ссылаются на технику, которая попала на фото или кадры с видео. То есть подсчитать потери врага можно только примерно.

В общем, на фото или видео попали 666 уничтоженных российских единиц техники. То есть за захват этого населенного пункта Россия заплатила высокую цену.

ISW прогнозирует кульминацию российского наступления в районе Авдеевки