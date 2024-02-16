Осуществляется маневр войсками на угрожающих направлениях, – Генштаб о ситуации на фронте

На Авдеевском направлении происходит плановое усиление подразделений. Кроме того, осуществляется маневр войсками на угрожающих направлениях.

Защитники продолжают сдерживать агрессора, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Украинские воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери.

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Силы обороны отбили 28 атак врага в районе Авдеевки и Ласточкино

За прошедшие сутки Силы обороны отбили 28 атак врага в районах Авдеевки, Ласточкино и еще 5 атак неподалеку Первомайского и Невельского Донецкой области.

Согласно принятому решению, происходит плановое усиление подразделений и осуществляется маневр войсками на угрожающих направлениях,

– заявили в Генштабе ВСУ.

Также сообщили, что на Марьинском направлении наши воины продолжают сдерживать агрессора вблизи Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Там отбили 34 атаки.

Между тем на Новопавловском – отбито 3 атаки южнее Пречистовки и в районе Старомайорского Донецкой области. На Лиманском – 6 в районах населенных пунктов Терны, Ямполовка и Веселое Донецкой области.

Кроме того, на Бахмутском направлении Силами обороны отражено 10 российских атак неподалеку Богдановки, Ивановского, Клещеевки, Андреевки Донецкой области.

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