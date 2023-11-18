Россияне нерационально используют погоду: враждебное наступление на Авдеевку продолжается

Ситуация на Авдеевском направлении напряжена. Оккупанты продолжают штурмовать и хотят воспользоваться ухудшением погодных условий.

Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, отметив, что оккупанты продолжают атаковать, несмотря на ухудшение погодных условий.

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Россия нерационально использует погодные условия

Как подчеркнул Коваленко, оккупанты довольно странно используют ухудшение погодных условий. Это было и под Бахмутом. Когда начались дожди и туманы, они начинали новую волну интенсивных штурмовых действий.

Тогда в Бахмуте преобладала пехотная составляющая. Но это были зеки. А возле Авдеевки сейчас смесь из мобилизованных, зеков и регулярной армии. Погодные условия их не останавливают,

– рассказал Коваленко.

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Сейчас оккупанты пытаются закрепиться за правой стороной железной дороги возле Авдеевки, чтобы иметь выход на Степовое и захватить его. Параллельно они пытаются прорваться в промзону коксохимического завода.

Также используют пехотную составляющую. Подразделения такого типа там более заметны. Механизированная составляющая оккупантов помогает огневой поддержкой, но в меньшем проценте, чем это было во время первой – второй волны наступления. Есть предположение, что они накапливают механизированную составляющую, чтобы организовать более мощное наступление у Авдеевки как с севера, так и с юга,

– заметил Коваленко.

Ситуация на фронте: коротко

С начала полномасштабного вторжения украинские военные уничтожили более 317 тысяч личного состава врага. За прошедшие сутки, 17 ноября, это количество выросло еще на 620 единиц. Также россияне потеряли 5422 танка, 10141 боевых бронированных машин, 7726 артиллерийских систем, 896 РСЗО и т.д.

Как сообщили в Генштабе, украинские морские пехотинцы вместе с другими подразделениями перешли на левобережье Херсона. Там удалось закрепиться на нескольких плацдармах.

Смотрите карту боевых действий на 18 ноября в материале 24 канала.

По сообщениям британской разведки, оккупанты пытаются окружить Авдеевку. Бои за этот населенный пункт ведутся уже почти 10 лет.