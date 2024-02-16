Судьба Авдеевки может решиться через неделю: разговор с Романом Свитаном

Ситуация в Авдеевке Донецкой области – критическая. Однако механизмы как удержать город есть. Судьба Авдеевки может решиться фактически за неделю.

Об этом в разговоре с 24 Каналом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан, отметив, что обрушение фронта при этом не должно произойти. Больше о ситуации в районе Авдеевки, какая угроза для соседних населенных пунктов и что может помочь выровнять ситуацию через несколько дней – далее в материале.

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Что может помочь за несколько дней выровнять ситуацию в Авдеевке

Ситуация в Авдеевке – критическая, об этом говорят и военные, и международная пресса пишет. Хотя этот город "перемолол" огромную часть российского ресурса. Чувствуют ли россияне эти потери? Потому что несмотря на них все еще продолжают продвигаться.

Американцы "подарили" Путину Авдеевку. Это уже видно невооруженным глазом. Остановили выделение финансов. Обе партии – и Байден, и Трамп, общее так называемое американское лобби. Создали Владимиру Путину лайтовые условия для перевыборов и "подарили" Авдеевку.

Почему подарили? Авдеевский гарнизон мог содержаться с помощью достаточного количества боеприпасов. Это как вода в кране – перекрываете воду, из крана ничего не будет капать. Та же картина. Американцы понимают, контролируя поставки боеприпасов и выделение финансовой помощи, они просто регулируют все эти процессы.

Очень сложно удержать Авдеевку, не имея достаточного количества боеприпасов, поскольку более половины позиций в районе города прикрывалась с помощью огневых завес. Если у вас нет снарядов, не будет завесы – россияне пройдут.

Поэтому сейчас действительно сложная ситуация в Авдеевке. Механизмы, как удержать – есть. Вопрос какой ценой и какими усилиями. Решение будут принимать непосредственно командиры в районе Авдеевки. Сейчас туда зашли серьезные силы для выполнения этих тактических задач. Командиры там толковые, то есть они на месте оперативно примут решение. В течение недели будет понятно, какое решение приняли.

Командующий ОСГВ "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что украинские защитники отойдут с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки.

Сейчас возможен полный выход из Авдеевки. За эти 4 месяца, пока наши ребята удерживали Авдеевский плацдарм, отрыты позиции для перехвата, то есть линии обороны. Теперь уже обрушение фронта нам абсолютно не грозит. В общем мы можем выровнять фронт и удерживать западнее Авдеевки. То есть обрушения до Карловки уже точно не будет.

Однако потом нам придется возвращать Авдеевку обратно. Надо будет в 10 раз больше приложить усилий для того, чтобы вернуться обратно на старые позиции, поскольку Авдеевка – это высота. И с этой высоты россияне пытаются выгнать нас. Можно сказать, что удерживались мы только с помощью достаточного количества боеприпасов. Сейчас увидим – неделя покажет.

Если смотреть по карте DeepState, то получается, что сегодня россияне уравнивают фронт, закрывая Авдеевку, если мы говорим именно об этих маневрах, которые они выполняют. Затем в таком же "овале" остаются Ласточкино, Тоненькое, Северное, Орловка, и почти Семеновка. Не рискуют ли эти населенные пункты попасть в такую же ситуацию как и Авдеевка?

Там открыт укрепрайон. И вообще будет зависеть как раз от количества и плотности войск. То есть, чем глубже мы останемся в сторону Авдеевки, тем длиннее будет линия фронта, соответственно – меньше плотность войск. Если отойдем, выровняем фронт полностью – увеличим плотность войск.



Ситуация в районе Авдеевки / Скриншот карты DeepState

Но это все будет зависеть именно от наличия боеприпасов и выделенных сил и средств. Оперативные командиры эти вопросы решат. Однако я не стал бы пока прятать Авдеевский плацдарм. Дело в том, что если в ближайшие несколько дней найдут достаточное количество боеприпасов – там однозначно можно выровнять ситуацию.

То есть, отойти с некоторых позиций, добрать еще несколько. Где-то надо провести наступательные операции, где-то ротацию, перемещение, но выровнять ситуацию можно. Опять же, все напрямую будет зависеть от количества боеприпасов. Это пока закрытая тема, поэтому мы можем только наблюдать за действиями наших командиров, наших войск, которые туда сейчас зашли. Это серьезные бригады и серьезные командиры, которые разбираются, то есть хорошие профессионалы.

В соцсетях есть много видео того, что происходит в Авдеевке. Сами россияне снимают, как идут, вокруг все разрушено, слева и справа горит техника и каждые 50 – 70 метров лежат оккупанты. Последние подсчеты велись еще несколько месяцев назад, от октября речь шла о 10 тысячах погибших с российской стороны. Сейчас это, видимо, в 5 – 10 раз больше. Неужели российская армия не чувствует этих потерь? Они все равно находят силы давить и держать там около 40 тысяч живой силы.

Это правильная мотивация, построенный механизм рекрутинга. Это то, что в свое время запустил Евгений Пригожин. Сейчас этот опыт распространен на всю российскую армию. У них нет мобилизации. У них никого из-под палки в армию не загоняют. Там очереди стоят в рекрутинговых центрах, чтобы попасть на фронт. Конечно, их ничего не останавливает, потому что они тогда потеряют то, из-за чего вообще в армию пришли. То есть финансовую мотивацию.

Там разного уровня мотивация, однако она есть. Кому-то обещают большие деньги, кому-то обещают какой-то соцпакет, кому-то просто российский паспорт. Находят какие-то мотивационные моменты, поэтому россияне однозначно будут двигаться в этом направлении. Их абсолютно ничего не остановит.

Где и когда Путин может открыть второй фронт

Аналитики ISW написали, что Кремль создает информационные условия для российской гибридной операции в Молдове, чтобы она стала возможной в ближайшее время. Возможно ли это вообще и есть ли у россиян ресурсы, чтобы открывать еще один фронт? Потому что мы знаем, что это направление для нас так или иначе будет опасным.

Дело в том, что не только Молдова. Латвия, Эстония, Литва, Финляндия также под гибридным ударом сейчас.

Гибридный удар уже состоялся. В Европе, на Балканах, в Венгрии, в Словакии – русских уже много. Там сотни тысяч русских. Европа наполнена ими, а это гибридный удар. І это начало гибридной войны. Именно так начиналась война в Украине.

С 2004 года россияне заходили в Украину. Получали украинские паспорта, становились к власти. У нас даже президент был пророссийский – тот самый Виктор Янукович. До сих пор где-то в Ростове болтается. То есть, это отработанная система гибридной войны. Россияне уже ее выполняют. Европе не надо ни к чему готовиться – их уже 10 лет "едят". Они просто этого не замечают. Россияне уже зашли и готовы к выполнению определенных действий.

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Но вряд ли это будет Молдова. Все-таки до Молдовы им дойти достаточно проблематично. Это надо как минимум пробиться через Херсонскую, Николаевскую, Одесскую области. Дойти до Приднестровья, а дальше уже начать решать вопрос рядом с Дунаем и дальше на Кишинев. А это практически невозможно в ближайшее время.

Так что, возможно, это как раз российская ИПСО направлена, на отвлечение внимания от другого направления, то есть от балтийского. Вот там прямая граница с Финляндией, граница с Эстонией, с Латвией. Даже с Литвой, если через Калининградскую область. Это проблема и там надо готовиться. Причем даже не готовиться, а уже начинать действовать.

В общем наши партнеры уже действуют, закрываются границы. Эстония закрывает границу. Латвия готовится. Финляндия закрывает границу. Надо дальше проводить определенные внутренние чистки всех россиян, которые понаехали в эти страны. Причем с серьезным подходом. Вплоть до того, чтобы пропускать через полиграфы, даже давать европейское гражданство, если человек готов принять демократические ценности, жить в Европе. А тех, кто откажется и оставит российские паспорта, – надо депортировать.

Очень важно начать делать уже сейчас. Иначе потом будет поздно. Потом начнутся внутренние волнения. Гибридная война так и начинается. То есть эти россияне начнут раскачивать внутреннюю ситуацию и ждите "зеленых человечков". Потом зайдет российская армия. Поэтому уже идет поглощение россиянами Европы и уже надо действовать.

Если мы рассматриваем это в таком ключе, что россияне могут сесть на свои танки и поехать на любую страну Балтии, Европы или НАТО, сколько времени есть у наших союзников? Учитывая и то, что оккупанты немало техники теряют на фронте в Украине?

Сразу они точно не поедут. Им надо закрыть гештальт в Украине. Это очень важно. После окончания боевых действий на территории Украины или после разгрома российской армии у врага будет пять лет на переподготовку. Кроме того, россияне надеются на то, что им сейчас удастся пропихнуть идею замораживания боевых действий. И тогда плюс пять лет и ловите все танки в странах Балтии.

Не в Молдове. До Молдовы они не доберутся. А в странах Балтии. Где-то за пять лет они "перезарядятся" и подготовятся к выполнению таких действий. Мы же не остановимся. Нет механизма остановить нас, пока мы не разгромим российскую армию. Нам ее надо разгромить, уничтожить, не выпустить из Украины ни одного россиянина, который зашел с оружием.

Тогда будет проще. Но все равно останется пять лет, а тогда они снова "перезарядятся" и начнут двигаться. В Украину они вряд ли пойдут, понимая, что здесь отгребут. Лет через пять пойдут в балтийскую сторону. Поэтому задача у европейцев уже должна быть одна. Это не только разгром российской армии, а развал России.



Путин угрожает не только Украине / Getty Images

Пока она будет существовать в тех пределах, и в той конституции, которая сейчас есть, то будет угрожать особенно странам Балтии. Там достаточно сложная ситуация с военной точки зрения: эти страны прижаты к Балтийскому морю, там плохая география. И россияне имеют определенное преимущество в этом смысле – чисто географическое. Поэтому надо разваливать Россию. Ни в коем случае не стоит останавливаться на разгроме армии – нужно развалить империю.

Оккупанты хотят применить старую теорию глубокого боя

Аналитики ISW написали, что российские войска пытаются восстановить маневр на поле боя с помощью советской теории глубокого боя. Но пока не могут реализовать эту теорию из-за современных возможностей Украины. Что это за теория советского глубинного боя?

Это глубокое рассечение фронтов. Это нереально в парадигме войны, которая сейчас идет. Для этого нужны миллионные армии. Теми 400 – 500 тысячами россиян, которые сейчас есть на фронте, – они не справятся. У нас тоже примерно столько войск. Или даже больше. И те вооружения, которые мы имеем, не дадут возможности россиянам прорвать оборону на расстояние до 100 километров. Просто невозможно.

Они могут об этом поговорить, помечтать, как-то спланировать, но не более. Нет механизма. Для того, чтобы такие операции в теперешних условиях проводить, им нужно примерно 2 – 3 миллиона россиян.

Что будет с мобилизацией в России после "выборов"

Относительно количества живой силы в российской армии. Уже очень давно говорят о мобилизации и говорят, что после того, как Путин снова "выиграет" выборы, то запустит более жесткую мобилизацию. Хотя это не очень понятно. Он и так диктатор, поэтому может сделать это сейчас. Но ходят такие слухи, что начнется жесткая мобилизация, и так доведут российскую армию до 1 миллиона человек. Реально ли это?

Это им не нужно. Хоть, конечно, это реально. Вопросов нет. Он может и сейчас это сделать. Но это им просто не нужно. Если нужно будет довести до миллиона, они просто поднимут определенную планку денежного содержания. И там 1 – 2 миллиона выстроятся.

Они уже ушли от этого. Они попытались один раз мобилизовать 300 тысяч российских террористов. Поняли, что это просто выбрасывание денег на ветер. Поэтому они отошли от этой практики и вряд ли к ней вернутся.

У них работает механизм рекрутинга, финансовое поощрение. Ну и далее довольно неплохой соцпакет. Плюс то, что российская "военщина" может предложить. Там очереди стоят. Не будет мобилизации – нет смысла.

Как Украине решить проблему разминирования

Одна из самых болезненных проблем сейчас – это разминирование и различное оборудование для разминирования. США недавно передали Украине оборудование для разминирования на 1 миллион долларов. Для всего фронта – это капля в море. Какая техника нам нужна, если сейчас продвижение невозможно из-за глубокого заминирования со стороны России. Только что-то подъезжает к минному полю, то россияне работают артиллерией, дронами. Есть также пулеметчики, которые не подпускают ни технику, ни живую силу. Как это можно побороть?

Вообще – невозможно использовать наземную технику без воздушных компонентов. Ее просто перебьют всю. Поэтому надо начинать вообще с авиации. С авиации началась и Вторая мировая война.

Именно авиационный компонент. Он уже по меньшей мере сотню лет является одной из основных парадигм ведения войны. А в третьем тысячелетии так точно. Действовать наземными силами, методами окопной войны начала прошлого века... Это просто нереально в сложившейся ситуации. Там всю технику уничтожат.

Поэтому нужна авиационная поддержка, и пока ее не будет – никуда нет смысла двигаться. То есть зайдут самолеты, будут перераспределяться. Надо восстанавливать военно-воздушные силы. Ставить командующим военно-воздушных сил одного из авиационных комбригов.

У нас много их. От Миргородской до Староконстантиновской бригад. Есть кого выбрать. Они знают, как работать по земле. И тогда уже поднимать до уровня Ставки этого командующего, чтобы он разрисовывал те схемы стратегических направлений и вообще стратегических действий с помощью авиации. И важно, чтобы на первом месте ставил авиацию.

После работы авиационных средств поражения по линии фронта там не будет пулеметчиков. Там некому будет работать после бомбардировок – работы по земле самолетами или вертолетами. Тогда только можно будет двигаться. А без авиационных компонентов – это просто угробить людей и сжечь технику. Это то, что было в прошлом году.

Об эффективном использовании F-16

Кирилл Буданов предполагал, что истребители F-16 могут быть в Украине уже весной. Но чего к ним не хватает, чтобы результат был максимальным? Неоднократно звучал тезис, что сами самолеты не решат вопрос фронта и продвижения. Мы знаем цифры от Нидерландов, сколько мы можем получить. Другие страны неохотно цифры говорят. Сколько надо F-16? И что к ним надо, чтобы результат был максимально эффективен?

Мозгов у нас летных не хватает. Их просто нет в руководстве. Ни одного летчика в руководстве нет. Даже сейчас есть новая команда. Вы там слышали хоть об одном офицере-летчике? Опять сухопутники.

Если летного компонента не будет при стратегическом планировании, то чтобы не передавали с самолетами – они максимум будут выполнять задачи пусковых установок для противовоздушной обороны. Больше ничего. Наземных операций они не выполнят, потому что ПВОшники не знают, что это такое. Наземные войска также не знают, что это такое. А летчиков в стратегическом планировании нет, потому что мы не имеем военно-воздушных сил.



Истребители F-16 / Getty Images

То есть снова возвращаемся к системной ошибке, которая до сих пор никем не решается. Нам нужен главком военно-воздушных сил – летчик, который знает, как работать по земле и что для этого надо. И тогда во главе будет стоять как раз летный компонент.

Посмотрите, как более 30 лет назад – в 1991 году – выполняли боевые задачи по иракской армии. Сейчас российская армия практически ничем не отличается от той иракской армии 30-летней давности. Это та же самая старая советская армия.

Так вот, надо несколько недель – месяцев работать сначала авиацией, а потом только выполнять наземные операции. Только тогда, как авиация выполнит свою задачу зачистки на определенном участке на глубину под 100 километров до Азовского моря, можно выполнять разминирование и так далее.

Но еще раз повторюсь, начинать надо с летных мозгов, которых сейчас у нас просто нет в Генштабе. И в новой команде также, и в старой их не было, потому что нет военно-воздушных сил.

А к авиационной компоненте, в частности к F-16, однозначно будут наземные средства поражения. Это авиабомбы, корректируемые, свободно падающие; неуправляемые и управляемые ракеты. То есть работа F-16 – задействовать их как бомбардировщики, как штурмовики. Это очень важно.

Штурмовать должна штурмовая авиация, а не штурмовики-военнослужащие. То есть это задача именно авиационной компоненты. Только с таким подходом мы победим и разобьем российскую армию. Другой подход – будет такая же картина как в прошлом году. Продвинемся максимум на 15 километров, потеряем технику, потеряем людей. А дальность 15 километров – это дальность боевого радиуса артиллерийских средств поражения, больше ничего.

Что обеспечит нам преимущество в воздухе

Михаил Федоров призвал жителей временно оккупированных территорий сообщать о российских радиолокационных станциях через чат-бот "еВорог". Относительно российских РЛС. Насколько трудно выбивать такое оборудование и чем грозит оккупантам нехватка таких систем?

Это выполнение основных задач авиации перед началом наступательных действий. Завоевание преимущества в воздухе: уничтожение систем ПВО врага и уничтожение или отгон самолетов на определенную дальность.

А уничтожение ЗРК, систем слежения, радиолокационных систем возможно только тогда, когда есть в достаточном количестве информация о расположении. Поэтому важно, когда партизаны или население помогают нашим войскам в этом плане.

Но это немного не вопрос Федорова. Это вопрос военных подразделений. Мы имеем подразделения так называемой радиотехнической разведки в составе Воздушных сил. И именно эти радиотехнические войска должны аккумулировать информацию. Ее же надо проверять. Что с того, если кто-то нарисует расположение какой-то станции в каком-то месте. Это же надо проверять, и не раз. Потому что враг просто может наводить наши ракеты на какое-то ложное место.

Кстати Украина хочет перевести производство РЭБ на рыночные рельсы, – Федоров

Чем меньше гражданские лезут в военные дела, тем лучше. И лучше выполняются боевые задачи, и живее тогда наши украинцы на оккупированных территориях. Потому что такие призывы враг также считывает. Они могут на такое действие наложить свою "епитимию". И в конце концов наши люди там "по нитке" будут подвергнуты экзекуциям. Поэтому есть проблемы с этим связанные. Поэтому еще раз повторюсь – эта тема не для гражданских.

Пусть разведка занимается. У нас очень толковая разведка. И Главное управление разведки, и контрразведка, и СБУ, и Служба внешней разведки, и Силы спецоперации, и партизанские отряды. Это все в общей системе. Плюс радиотехнические средства наших войск.

И еще нам помогают наши партнеры. Мы пользуемся еще и разведывательной информацией. Такие призывы... Я не сказал бы, что они какой-то плюс нам дадут. Но начинать любое движение надо с уничтожения ПВО врага, средств слежения, средства радиоэлектронной борьбы. Потому что любая система РЭБ светится как новогодняя елка в радиодиапазоне.

Конечно, работать по ней противорадиолокационными системами довольно неплохо. У нас как минимум одна базовая ракета есть – HARM. Она очень хорошо себя показала. Ее хватит, если будет в достаточном количестве, чтобы зачистить стратегическое направление от ПВО врага и от средств слежения.