Почти пустой город: Минобороны Британии показало видео с Авдеевки
Источник:Минобороны Великобритании
Украинская Авдеевка в Донецкой области ежедневно страдает от многочисленных российских штурмов. В результате в городе почти не осталось гражданских.
Министерство обороны Великобритании показали, как выглядит сейчас Авдеевка. Там отметили, что населенный пункт почти пуст.
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Как сейчас выглядит Авдеевка
В британском Минобороны показали дома в Авдеевке, которые повредили или разрушили российские захватчики. Представители министерства отметили, что город находится под атаками врага еще с 2014 года, а обострились обстрелы после полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.
Там подчеркнули, что населенный пункт почти полностью покинули местные жители из-за постоянной угрозы атак. Кроме того, отметили, что недавние атаки привели к увеличению потерь среди россиян на 90%.
Как выглядит Авдеевка сейчас / Видео Минобороны Великобритании
Что происходит вблизи Авдеевки
- Начальник службы по связям с общественностью 47 ОМБр Дмитрий Лазуткин подчеркнул, что сейчас ситуация на Авдеевском направлении достаточно сложная для наших военных. В частности, там непрерывно льют дожди.
- В сети также появилось жуткое видео из Авдеевки. На кадрах видно, как город почти полностью уничтожен после удара российских оккупантов.
- Ранее в британской разведке отмечали, что успех под Авдеевкой стоил россиянам тысяч жизней солдат. В отчете также отметили, что операция врага приближает его к Авдеевскому коксохимическому заводу, где наши военные удерживают одну из своих главных оборонных позиций.