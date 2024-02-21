Пентагон высказался о выходе ВСУ с Авдеевки и сказал, что будет, если США не предоставят помощь

В Пентагоне высказались относительно выхода Сил обороны Украины из Авдеевки. В Минобороны США назвали эти действия нашей армии "стратегическими".

Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх. Она подчеркнула, что выход из Авдеевки был нужен, чтобы Украина могла сохранить собственную артиллерию и снаряды, передает 24 Канал.

К теме Темп российских наступательных операций под Авдеевкой резко замедлился, – ISW

В Пентагоне объяснили, что произойдет без помощи со стороны США

В недавнем заявлении Сингх предупредила, что без финансирования со стороны Палаты представителей Пентагон может быть не в состоянии доставить в Украину критически важные пакеты помощи. Это может привести к тому, что военным придется определять приоритеты, какие города могут продолжать удерживать с помощью оружия партнеров.

Я не могу прогнозировать, это будут решения украинцев, о которых они могут говорить. Сейчас идет критическая борьба за их жизни и страну, поэтому мы нуждаемся в финансировании немедленно. Это сигнал тревоги еще с октября,

– отметила она.

Сингх высказала предположение, что сейчас для Украины и США нет текущих беспокойств. Хотя и есть города под обстрелами и угрозой со стороны России.

"Я перенаправлю этот вопрос украинцам, но я не уверена, что они расскажут вам свои военные планы. Они ежедневно ведут борьбу, чтобы удержать каждый дюйм территории. Я не могу говорить о конкретном городе", – отметила пресс-секретарь Пентагона.

Вместе с тем Министерство обороны США пообещало быстро предоставить Украине новые пакеты помощи, как только соответствующий законопроект будет принят Конгрессом США.

Речь идет о помощи в рамках PDA (пакеты, выделены по распоряжению президента - 24 Канал), которую могут предоставить сразу после получения необходимых финансовых полномочий от Конгресса.

Кулеба назвал главную проблему битвы за Авдеевку