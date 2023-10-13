Есть три главных цели: как сейчас враг пытается штурмовать Авдеевку
Россияне пошли в наступление в районе Авдеевки. Сейчас там очень сложная ситуация, продолжаются непрерывные бои. Перед российскими военными поставили несколько задач, достаточно для них сложных.
Оккупанты сосредоточили возле Авдеевки немало сил, накапливавшихся в течение месяцев. Полковник запаса ВСУ, лётчик инструктор и военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что ресурса на такие активные штурмовые действия им хватит не менее чем на неделю – две.
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Чего хотят достичь оккупанты
По мнению полковника запаса, у россиян есть три задачи в Авдеевке, которые они сейчас пытаются выполнить:
- попробовать оттянуть линию боевого столкновения за Карловское водохранилище, западнее Донецка. Это важно для того, чтобы обезопасить Донецк, Макеевку и Ясиноватую от ударов украинского высокоточного оружия;
- отправить положительный информационный посыл, ведь в последнее время у россиян много потерь: тысячи военных убиты, уничтожены сотни танков, ББМ, артиллерии. Авдеевка может стать таким информационным поводом для оккупантов;
- окружить украинский гарнизон в Авдеевке для того, чтобы можно было "торговаться" с военно-политическим руководством Украины о замораживании боевых действий и наступлении ВСУ. Потому что русским нечего противопоставить продвижению наших военных на Юге.
Последние месяцы они собирали достаточно сил и средств для того, чтобы начали атаки на Авдеевский гарнизон. Разведка это видела и гарнизон был подготовлен. Там есть где прикрыться, за десять лет в Авдеевке выстроена серьезная система обороны,
– подчеркнул Роман Свитан.
В частности, говорится и об Авдеевском коксохимическом заводе. Его можно назвать маленькой "Азовсталью", ведь там также много подземных коммуникаций, которые используют ВСУ для обороны.
Кроме того, напомним, что в целом оборона Авдеевки удерживается уже почти 10 лет – с 2014 года.
Роман Свитан о задачах россиян в Авдеевке: смотреть видео
Город хотят уничтожить
Поскольку россияне таки накопить силы и средства для наступления в районе Авдеевке, ситуация там действительно очень сложная и напряженная.
Боевого запаса, который у них есть в районе этой агломерации, хватит как минимум на 1 – 2 недели. Подключают авиацию, пытаются уравнять Авдеевку с землей в таком же режиме, как уничтожили Бахмут,
– заметил полковник запаса.
Для этого бомбардируют город за коксохимический завод управляемыми авиационными бомбами из вертолетов и самолетов. Отрабатывать пытаются ниже установленных систем ПВО.
"Перед ними задача стереть Авдеевку с лица земли и постараться или выжать, или взять в окружение наш гарнизон", – добавил Свитан.
Несмотря на очень сложную ситуацию, ВСУ держат оборону. Готовясь к широкому наступлению россиян, там заминировали дороги. Те направления, которые невозможно было заменять, украинские военные взяли под огневой контроль, поэтому у оккупантов намного увеличились потери в артиллерии и в живой силе.
Ситуация в Авдеевке: последние новости
- Глава Авдеевской ОВА Виталий Барабаш рассказал, что россияне используют всю имеющуюся технику для атак. Активно используют также авиацию. Прошлая ночь 13 октября была очень тяжелой, вражеские штурмы продолжаются постоянно.
- Российская пропаганда, пользуясь ситуацией, заявляет, что россияне уже окружили город. И хотя давление оккупанты действительно усилили, до заявленных результатов им еще очень далеко.
- По информации Андрея Ермака, для атак на Авдеевку россияне используют фосфорные снаряды. Глава Офиса Президента подтвердил, что там оккупанты сосредоточили очень много сил.