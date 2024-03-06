Не имеет вид сплошной стены, – в ВСУ рассказали о линии обороны на Авдеевском направлении
Украинские военные уже закрепились на оборонительных линиях на Авдеевском направлении. Эти линии фортификаций не имеют вид "сплошных стен", как хотела бы видеть определенная часть украинцев.
Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий. Он отметил, что на Авдеевском направлении оборонительные укрепления строили еще с декабря 2023 года, информирует 24 Канал.
К теме Не стена из "Игры престолов", но укрепления серьезные: Лиховий рассказал о фортификации на Востоке
Лиховий рассказал о ситуации с фортификациями на Востоке
Капитан отметил, что не стоит поддаваться упрощениям, когда люди хотят видеть "какую-то стену". По словам спикера, на Донецком направлении линия обороны выглядит немного не так, но она все равно должна быть эффективной.
Она привязывается к складкам рельефа, особенностей местности, водных преград. Я лично побывал на этих укреплениях, которых у нас якобы нет – они там есть,
– отметил Лиховий.
По его словам, эти укрепления не имеют вид сплошной линии, как кто-то хочет видеть. Но это очень разветвленная система подготовленных еще с декабря 2023 года.
Лиховий также подчеркнул, что говорится о танковых капонирах, противотанковые рвы, бетонные бункеры, а также взводные опорные пункты с бронированными капсулами. Капитан заметил, что укреплений много не бывает и хотелось бы "еще больше".
Ситуация на Авдеевском направлении динамичная
- Дмитрий Лиховий 3 марта отмечал, что оперативная обстановка вокруг населенных пунктов Бердичи, Орловка и Тоненькое стабилизируется. Там наши силы сдерживают врага в пределах этих населенных пунктов и продолжаются боевые действия.
- Капитан также подчеркнул, что враг кое-где имеет локальные успехи по некоторым позициям. Это, по словам представителя, происходит когда огневые позиции просто уничтожает вражеская артиллерия, и наш личный состав отходит на другие более выгодные позиции. Поэтому, как сказал спикер, линия боевого столкновения на Авдеевском направлении имеет свою динамику.
- Бойцы Третьей штурмовой бригады также показали, как с помощью одного дрона уничтожили 11 российских оккупантов. Кроме того, удалось нивелировать и технику российских захватчиков. Это была работа экипажа "Ветролом", бойцов Батальона беспилотных систем Третьей штурмовой бригады.