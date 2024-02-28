За сутки россияне могут привезти на одну позицию под Авдеевкой по 150 – 200 новых людей, - Жорин

Заместитель командира Третьей ОШБр Максим Жорин заявил, что количества оккупантов, которые штурмовали Авдеевку, хватит еще на несколько таких городов. За сутки Россия способна привозить 150 – 200 новых оккупантов.

Заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады, которая участвовала в боях за Авдеевку, Максим Жорин, рассказал подробности наступления оккупантов на Авдеевском направлении.

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Россияне несут потери в огромном количестве

Жорин объяснил, что хоть российская армия и теряет значительное количество своих оккупантов, они все еще имеют очень много ресурса.

Чтобы вы понимали, за сутки они могут привезти на одну позицию по 150 – 200 новых людей. Их раз***буют, на следующие сутки они снова привозят такое же количество,

– прокомментировал он ситуацию на Авдеевском направлении.

Какая основная задача россиян на Авдеевском направлении

В районе Авдеевки россияне пытаются создать буфер безопасности. Его они будут формировать по селам – начиная от Степного, продолжая в Бердичах и дальше с выходом на Орловку и Тоненькое, а также на Северное с выходом на Водяное.

В 2023 году, после захвата оккупантами Бахмута, они не создали такую зону, и через некоторое время Силы обороны благодаря системным контратакам, вернули под контроль Украины Клещеевку и Андреевку – юго-западный сектор Бахмута. Там существовала реальная угроза перерезания логистической артерии с Бахмутом на Горловку.

В то же время россияне продолжают достаточно интенсивно применять тактическую авиацию. В частности Авдеевское направление остается одним из приоритетных в применении КАБов.

Ситуация вблизи Авдеевки: что известно