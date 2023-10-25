ВСУ уничтожили дроном российский флаг на Авдеевском терриконе

Россияне пытаются оцепить Авдеевку. Они накрывают город огнем, бросают своих солдат на штурм, но им ничего не удается.

Нашим воинам удалось уничтожить флаг врага благодаря точному удару беспилотника. Об этом сообщил Сергей Стерненко.

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Как наши воины убрали российский флаг

Авдеевский террикон в серой зоне. Оккупанты подступают к нему, но закрепиться не могут. Поэтому они установили там флаг – чтобы обозначить, что эта территория якобы их. Но ВСУ доказали, что это не так.

Россияне даже сняли флаг на свой дрон. Там российский триколор и флаг 114 ОСМБР – незаконного формирования с Донбасса. Его полное название – 114-я отдельная гвардейская мотострелковая Енакиевско-Дунайская бригада, ранее 11-й отдельный гвардейский мотострелковый Енакиевско-Дунайский полк "народной милиции ДНР".

Подразделение Shadow очистило донбасский террикон от обоих. Стерненко выложил видео, где заметно, что украинский дрон подлетает к флагам, а затем сносит их.

Уничтожение российского флага на Авдеевском терриконе: смотрите видео

Какая ситуация под Авдеевкой

Согласно сообщению Генштаба на утро 25 октября, "россияне не оставляют попыток окружить Авдеевку, активно применяют авиацию, но наши воины стойко держат оборону и наносят врагу значительные потери". Так что российское наступление не имеет успеха.

На карте от Deep State видно, что оккупанты стремятся взять Авдеевку в кольцо.

Бои под Авдеевкой на 25 октября: смотрите карту

Военные аналитики объясняют, что оборона Авдеевки не такая, как оборона Бахмута. На Авдеевском направлении мы защищаем территорию более 9 лет. Там всегда было горячо, поэтому Украина выстраивала оборону еще с 2014 года. "Есть украинские военные, которые знают там буквально каждый кустик", – говорит военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман. Также он отмечает: нашим защитникам были известны планы россиян по наступлению с севера и юга на этот город.

Россияне несут бешеные потери под Авдеевкой, но нашли этому затейливое объяснение. Они якобы предотвратили главный удар ВСУ по Донецку – мол, опередили украинских военных и начали наступать сами. Это очень похоже на их "объяснение", почему Россия напала на Украину.