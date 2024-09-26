Украина получит "стелс-бомбы" от США: какие главные преимущества JSOW над российскими КАБами

США объявили о новом мощном пакете военной помощи Украине. Ожидается, что значительной его частью станут дальнобойные авиабомбы JSOW. Что это за оружие – рассказывает 24 канал.

Предоставление Украине самолетов F-16 открыло нам двери к американскому арсеналу оружия, ведь это не просто самолет, а платформа для использования широкого спектра ракет, бомб и других снарядов. Среди них – JSOW или Joint Stand-off Weapon – общевойсковая авиационная бомба армии США.

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"Умные бомбы" для ударов по россиянам: в чем их преимущество

Эксперты отмечают ее высокую технологичность и относят к так называемым "умным бомбам". Подобное оружие в руках россиян стало для них геймчейнджером на Донбассе и обеспечило наряду с "мясными штурмами" продвижение.

Сейчас же Украина получит инструмент, который существенно превосходит российские аналоги. И этим инструментом является именно JSOW. Они должны дополнить уже имеющиеся у нас "умные бомбы" JDAM-ER и SDB.

Главным преимуществом американских JSOW над российскими КАБами (или как они их называют УПМК) является дальность . При условии пусков с большой высоты, она способна поражать цели за 130 километров, то есть самолет будет находиться за пределами досягаемости фронтовых ПВО россиян. Пуск с кабрирования, то есть малой высоты дает дальность 24 километра.

. При условии пусков с большой высоты, она способна поражать цели за 130 километров, то есть самолет будет находиться за пределами досягаемости фронтовых ПВО россиян. Пуск с кабрирования, то есть малой высоты дает дальность 24 километра. Еще одной особенностью JSOW и отличием от российских КАБов является точность, за нее отвечает GPS-навигация и инерционная система управления. Это позволяет наносить максимально точные удары по целям как на суше, так и на море.



AGM-154 JSOW во время сброса с F-16 / Фото US Army

В этой бомбе использованы технологии малозаметности, то есть ее смело можно называть стелс-бомбой.

Обратите внимание! JSOW имеет ракетный индекс AGM и эта пометка имеет смысл, поскольку снаряд в некоторых вариантах имеет ракетный двигатель. Последний кардинально увеличивает дальность до 560 километров или 300 миль.

Сомнительно, что Украина получит именно такой вариант, но если это произойдет, то это точно будет очень большим сюрпризом для врага. Но мы этого не говорили.

JSOW – тяжелая цель для ПВО врага

JSOW – довольно тяжелая цель для ПВО сама по себе (она имеет мощную защиту от вражеского РЭБ), поэтому точно станет большой проблемой для оккупантов.

Носителями JSOW является линейка американских самолетов F-15, F-16, F/A-18, и F-35. Украина из этого перечня пока имеет лишь несколько F-16 и ожидает новую партию от союзников. Такая ситуация несколько ограничивает применение полезных "умных бомб", но также ставит вопрос усиления авиационной компоненты.

Этот процесс уже происходит, доказательством чего является свежее заявление президента Байдена от 26 сентября.

С целью усиления ударных возможностей Украины на большом расстоянии я решил предоставить Украине боеприпасы большой дальности Joint Standoff Weapon (JSOW)... С целью развития потенциала украинских военно-воздушных сил я поручил Министерству обороны расширить подготовку украинских пилотов F-16, в том числе поддержать подготовку еще 18 пилотов в следующем году, – подчеркнул американский президент.

Ну, а пока этого не произошло и сотни F-16 и в дальнейшем пылятся в американских ангарах, придется включать "смекалочку" и адаптировать JSOW под имеющиеся у наших ВВС "советские самолеты". Правда, это может сказаться на дальности, но, как говорил классик: имеем то, что имеем.



Авиабомбы AGM-154 JSOW / Фото US Army

Сколько в США JSOW и где их использовали

При этом стелс-бомб на американских складах действительно много. По оценкам Selected Acquisition Report, в ВМС/ВПС США находилось:

817 бомб JSOW с кассетной боевой частью BLU-108 (каждая кассета имеет систему самонаведения по радару для поражения техники).

3815 бомб JSOW с унитарной боевой частью.

Всего же армией США было использовано около 400 бомб. В основном в Ираке, Афганистане и Сирии.

Кроме США эти стелс-бомбы есть на вооружении Турции, Греции, Польши и Финляндии. Вскоре к ним присоединится Украина.

Бомбы JSOW – основные характеристики и виды

JSOW имеет несколько разновидностей. Пожалуй, самым популярным считается JSOW-A. Этот снаряд имеет 145 суббоеприпасов комбинированного действия для поражения небронированных целей. Вариант JSOW-A-1 имеет боеголовку весом 500 фунтов (такую же как у JDAM-ER).

JSOW-C использует боеголовку проникающего действия BROACH, дающую эффект как у Storm Shadow/SCALP-EG.

AGM-154 JSOW – тактико-технические характеристики:

производитель – Raytheon, США,

начало боевого использования – 1995 год,

длина – 4,06 метра,

диаметр – 33 сантиметра,

размах крыла – 2,7 метра,

вес – до 495 килограммов,

цена – 250 – 500 тысяч долларов.

Дальность AGM-154 JSOW