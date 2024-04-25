Точно в цель: на что способны самые современные авиабомбы Paveway IV, которые получат ВСУ
Великобритания впервые включит в следующий пакет военной помощи Украине высокоточные авиабомбы с лазерным наведением Paveway IV. Эти бомбы, скорее всего, передают именно для использования вместе с F-16, которые Украина впоследствии получит, ведь без самолетов их применение будет малоэффективным.
Летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что на самом деле Paveway IV – это насадки на авиабомбы МК-82, которые имеют свободное падение. И чтобы сбросить авиабомбу над целью, как раз нужны такие насадки.
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Ограниченные возможности
Военный эксперт напомнил, что российские КАБы – это также свободно падающая бомба МК-82,. Однако авиабомбы Paveway IV с помощью насадки могут попадать точно в цель. Для них можно использовать лазерное наведение или GPS-координаты, согласовывая их с данными спутников.
Такую бомбу нужно сбрасывать неподалеку от цели, поскольку она не пролетит десятки километров. Поэтому пока я не вижу механизма ее использования. У нас нет возможности сейчас с помощью бомбардировщиков заходить на российские укрепления и их бомбить,
– отметил Роман Свитан.
По его мнению, такие авиабомбы понадобятся после появления самолетов F-16, которые помогут перехватить преимущество в воздухе и дадут возможность бомбардировщикам работать, не опасаясь наземных или авиационных средств поражения. Подобный механизм может быть использован и с помощью имеющихся старых советских самолетов с переходниками и пилонами.
Paveway IV и пакет помощи от Британии
- 23 апреля Великобритания объявила о предоставлении Украине финансовой помощи в размере 500 миллионов фунтов стерлингов – это около 600 миллионов долларов.
- Этот пакет могут использовать для быстрой поставки Украине необходимого военного оборудования, а именно: лодок и морских пушек; ударных и противовоздушных ракет; техники и боеприпасов.
- Что касается Paveway IV, о возможном получении авиабомб в следующем пакете помощи заявил журналист BBC Джонатан Биль в соцсети Х.
- Бомба Paveway IV – боеприпас весом 230 килограмм, оснащен двумя системами наведения: GPS и лазером. Он устанавливается на обычную бомбу и превращает ее в высокоточную. Бомба есть на вооружении только у Великобритании и Саудовской Аравии.