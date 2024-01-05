Весомые потери: полковник запаса сказал, сколько самолетов Су-34 россияне способны производить
В последние недели Украина уничтожила 5 истребителей-бомбардировщиков Су-34. Для россиян это действительно веские потери.
Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, заметив, что оккупанты имеют около сотни новых самолетов на каждую позицию. Речь идет о Су-30, Су-34, Су-35. Поэтому такие потери достаточно ощутимы для захватчиков.
Смотрите также В 2023 году ВСУ уничтожили в 2,5 раза больше россиян, чем в 2022 году: итоги года на фронте
Если Украина будет уничтожать даже по 1 Су-34 в месяц, то за год это уже будет более 10% от общего количества этих самолетов. Судя по всему, есть возможности их выбивать. Тут работают как силы ПВО, так и спецслужбы.
Мы можем делать сюрпризы для врага. Важно, что удается доставать эти самолеты даже далеко на территории России. Это свидетельствует о том, что наша разведка хорошо работает,
– сказал Свитан.
Сколько Россия производит современных самолетов
Как отметил Свитан, фактически Россия сделала свои современные самолеты Су-30, Су-34 и Су-35 на базе Су-27. Сейчас, по разным данным, оккупанты могут производить не более двух десятков таких самолетов в год. А Украина как раз где-то столько уничтожает за этот период времени.
Когда Воздушные силы будут иметь на вооружении F-16 с соответствующим оружием, потерь российской авиации точно станет больше. И они будут еще более ощутимы.
Основной самолет оккупантов – это Су-34. Его используют как бомбардировщик. Там идет достаточно серьезная боевая нагрузка. Поэтому одна из основных задач – уничтожать эти борта. За ними следует охота,
– сказал Свитан.
Потери среди российской авиации: коротко
- В ночь на 4 января в российском Челябинске сгорел истребитель-бомбардировщик Су-34. В украинской разведке шутили, что кто-то решил поздравить руководителя ГУР Кирилла Буданова с днем рождения.
- Вечером 24 декабря украинские военные также уничтожили российский Су-34. Случилось это на Мариупольском направлении.
- А 22 декабря удалось уничтожить сразу три Су-34. В оккупантов случилась истерика из-за этого события.