Весомые потери: полковник запаса сказал, сколько самолетов Су-34 россияне способны производить

В последние недели Украина уничтожила 5 истребителей-бомбардировщиков Су-34. Для россиян это действительно веские потери.

Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, заметив, что оккупанты имеют около сотни новых самолетов на каждую позицию. Речь идет о Су-30, Су-34, Су-35. Поэтому такие потери достаточно ощутимы для захватчиков.

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Если Украина будет уничтожать даже по 1 Су-34 в месяц, то за год это уже будет более 10% от общего количества этих самолетов. Судя по всему, есть возможности их выбивать. Тут работают как силы ПВО, так и спецслужбы.

Мы можем делать сюрпризы для врага. Важно, что удается доставать эти самолеты даже далеко на территории России. Это свидетельствует о том, что наша разведка хорошо работает,

– сказал Свитан.

Сколько Россия производит современных самолетов

Как отметил Свитан, фактически Россия сделала свои современные самолеты Су-30, Су-34 и Су-35 на базе Су-27. Сейчас, по разным данным, оккупанты могут производить не более двух десятков таких самолетов в год. А Украина как раз где-то столько уничтожает за этот период времени.

Когда Воздушные силы будут иметь на вооружении F-16 с соответствующим оружием, потерь российской авиации точно станет больше. И они будут еще более ощутимы.

Основной самолет оккупантов – это Су-34. Его используют как бомбардировщик. Там идет достаточно серьезная боевая нагрузка. Поэтому одна из основных задач – уничтожать эти борта. За ними следует охота,

– сказал Свитан.

Потери среди российской авиации: коротко