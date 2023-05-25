Это показало, что в России ничего нет: какое событие повлияло на формирование авиационной коалиции

Украина скоро получит западные истребители F-16. Россия в очередной раз демонстрирует свое бессилие и отсутствие современного вооружения.

Об этом 24 Каналу рассказал Сергей Жирнов – экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России. По его словам, под вопросом сейчас ядерная мощность России.

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Почему Путин "сдулся"

Сергей Жирнов объяснил, что страна-агрессорка показала, что ничего не стоит благодаря трем ситуациям.

Во-первых, это отсутствие систем ПВО. В настоящее время незащищенными являются Белгород, Кремль, стратегические аэродромы. И это только то, что стало видимым.

Это означает, что ее силы очень уязвимы для западных ракет, если вдруг они захотят нанести ответный удар в случае, если Россия использует ядерное оружие,

– добавил он.

К тому же, яркими примерами плохой работы противоракетной системы в России являются удары по Керченскому мосту и даже затопление крейсера "Москва".

По его словам, еще один маркер, указывающий на то, что Россия теряет свою мощь – состояние ядерных сил. Российский "диктатор Владимир Путин отказался от совместных инспекций с американцами в рамках договора "Новый старт".

"Это показывает, в первую очередь, слабость Путина, потому что он был заинтересован и угрожал всему миру ядерным оружием", – убежден Жирнов.

Если бы у диктатора действительно было мощное ядерное вооружение, то точно не скрывал бы его от западных представителей.

Почему россияне буквально помогли Украине с авиацией

Сергей Жирнов подчеркнул, что третья важная составляющая – это то, что современные носители ядерного оружия в России на самом деле не так уж всемогущи и непобедимы.

Когда Украина сбила сначала один "Кинжал", а затем шесть других, это показало, что у России все плохо,

– сосредоточил внимание он.

Так что решение президента США Джо Байдена о передаче Украине авиации западного образца произошло как раз после сбития ВСУ 6 ракет типа "Кинжал", было принято не случайно.

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