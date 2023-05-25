Это показало, что в России ничего нет: какое событие повлияло на формирование авиационной коалиции
Украина скоро получит западные истребители F-16. Россия в очередной раз демонстрирует свое бессилие и отсутствие современного вооружения.
Об этом 24 Каналу рассказал Сергей Жирнов – экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России. По его словам, под вопросом сейчас ядерная мощность России.
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Почему Путин "сдулся"
Сергей Жирнов объяснил, что страна-агрессорка показала, что ничего не стоит благодаря трем ситуациям.
Во-первых, это отсутствие систем ПВО. В настоящее время незащищенными являются Белгород, Кремль, стратегические аэродромы. И это только то, что стало видимым.
Это означает, что ее силы очень уязвимы для западных ракет, если вдруг они захотят нанести ответный удар в случае, если Россия использует ядерное оружие,
– добавил он.
К тому же, яркими примерами плохой работы противоракетной системы в России являются удары по Керченскому мосту и даже затопление крейсера "Москва".
По его словам, еще один маркер, указывающий на то, что Россия теряет свою мощь – состояние ядерных сил. Российский "диктатор Владимир Путин отказался от совместных инспекций с американцами в рамках договора "Новый старт".
"Это показывает, в первую очередь, слабость Путина, потому что он был заинтересован и угрожал всему миру ядерным оружием", – убежден Жирнов.
Если бы у диктатора действительно было мощное ядерное вооружение, то точно не скрывал бы его от западных представителей.
Почему россияне буквально помогли Украине с авиацией
Сергей Жирнов подчеркнул, что третья важная составляющая – это то, что современные носители ядерного оружия в России на самом деле не так уж всемогущи и непобедимы.
Когда Украина сбила сначала один "Кинжал", а затем шесть других, это показало, что у России все плохо,
– сосредоточил внимание он.
Так что решение президента США Джо Байдена о передаче Украине авиации западного образца произошло как раз после сбития ВСУ 6 ракет типа "Кинжал", было принято не случайно.
Передача Украины F-16: главные новости
- Хотя официальной даты передачи Украине западных истребителей пока нет, впрочем, западные страны уже создают авиационную коалицию. Недавно в Foreign Policy констатировали, что именно Великобритания будет первым государством, организующим соответствующие тренировки.
- В Португалии также заявили, что готовы учить украинских пилотов управлять истребителями F-16. Несмотря на это страна не будет передавать Украине сами истребители, однако передаст детали к ним.
- В то же время, советник министра обороны Юрий Сак предположил, что Нидерланды могут первыми. предоставить Украине эти самолеты.