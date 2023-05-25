Про це 24 Каналу розповів Сергій Жирнов – ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії. За його словами, під питанням наразі ядерна потужність Росії.

Дивіться також Гра в ескалацію: коли та скільки ядерних боєзарядів Росія може розмістити в Білорусі

Чому Путін "здувся"

Сергій Жирнов пояснив, що країна-агресорка показала, що нічого не вартує завдяки трьом ситуаціям.

По-перше, це відсутність систем ППО. Наразі незахищеними є Бєлгород, Кремль, стратегічні аеродроми. І це тільки те, що вже стало видимим.

Це означає, що її сили дуже вразливі для західних ракет, якщо раптом вони захочуть завдати удар у відповідь у випадку, коли Росія використає ядерну зброю,

– додав він.

До того ж яскравими прикладами поганої роботи протиракетної системи у Росії є удари по Керченському мосту та навіть затоплення крейсера "Москва".

За його словами, ще один маркер, який вказує на те, що Росія втрачає свою міць – стан ядерних сил. Російський "диктатор Владімір Путін відмовився від спільних інспекцій із американцями у межах договору "Новий старт".

"Це показує у першу чергу слабкість Путіна, тому що він був зацікавлений та погрожував всьому світу ядерною зброєю", – переконаний Жирнов.

Якби диктатор дійсно мав потужне ядерне озброєння, то точно не ховав би його від західних представників.

Чому росіяни буквально допомогли Україні із авіацією

Сергій Жирнов наголосив, що третя важлива складова – це те, що сучасні носії ядерної зброї у Росії насправді не такі вже всемогутні та непереможні.

Коли Україна збила спочатку один "Кинджал", а потім шість інших, це показало, що у Росії все погано,

– зосередив увагу він.

Тож рішення президента США Джо Байдена про передачу Україні авіації західного зразка сталося якраз після збиття ЗСУ 6 ракет типу "Кинджал", було прийняте не випадково.

Передача Україні F-16: головні новини