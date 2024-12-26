"Через некоторое время никто и не вспомнит": как в России отреагируют на падение самолета в Казахстане

Утром 25 декабря в районе города Актау в Казахстане упал самолет Embraer 190, который направлялся в Грозный. Россия не будет допущена к попытке выяснить все детали.

Вероятнее всего, Москва будет пытаться, однако не сможет повлиять на результаты расследования авиакатастрофы. Такое мнение 24 Каналу озвучил ведущий канала Ходорковский Live Сергей Асланян.

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"Россия не будет допущена к попытке выяснить истину, потому что это не ее юрисдикция. Это азербайджанская авиалиния и катастрофа на территории Казахстана. Поэтому Россия здесь, вероятнее всего, будет пытаться, но не сможет повлиять на результаты. Поэтому есть возможность получить правильный ответ, что это было на самом деле. Казахи заинтересованы, чтобы разобраться", – сказал он.

Не стоит ожидать последствий

Сергей Асланян отметил, что против Рамзана Кадырова есть большое количество материалов, которые могли бы испортить ему биографию, но они все равно никак не пошатнули отношение россиян к нему. Поэтому, очевидно, через короткий промежуток времени российский народ об этом забудет.

Ожидать, что это будет как-то раскручиваться и иметь какие-то последствия, не стоит. Когда через полгода, по результатам комиссии и окончания следствия, вернемся к этому вопросу, то никто не вспомнит, о чем мы говорим,

– считает он.

Это никак не влияет на Чечню, воздушное пространство, ПВО. Выяснилось, что Грозному как-то насобирали определенное количество ПВО. По казармам кадыровцев прилетает регулярно.

"Если вдруг выяснится, что это конкретная ошибка расчета ПВО, что не определили гражданскую цель на радаре, не смогли вовремя сориентироваться и своим отсутствием талантов в использовании военного оборудования доигрались до того, что сбили только гражданский самолет, а других результатов нет, то просто отругают "больше так не делай", – предположил ведущий.

Напомним, в Казахстане 25 декабря произошла катастрофа с самолетом Embraer-190 с 69 людьми на борту. Это был азербайджанский лайнер, который летел из Баку в Грозный. Азербайджанские аналитики предполагают, что самолет могли сбить российской системой ПВО "Панцирь-С1". Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что ни одну из версий крушения самолета возле Актау подтвердить не могут. Расследование причин продолжается.