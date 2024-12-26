Найімовірніше, Москва намагатиметься, однак не зможе вплинути на результати розслідування авіакатастрофи. Таку думку 24 Каналу озвучив ведучий каналу Ходорковський Live Сергій Асланян.

До теми У НАТО відреагували на авіакатастрофу в Казахстані, яка могла статись через російську ППО

"Росія не буде допущена до спроби з'ясувати істину, тому що це не її юрисдикція. Це азербайджанська авіалінія та катастрофа на території Казахстану. Тому Росія тут, найімовірніше, намагатиметься, але не зможе вплинути на результати. Тому є можливість отримати правильну відповідь, що це було насправді. Казахи зацікавлені, щоб розібратися", – сказав він.

Не варто очікувати наслідків

Сергій Асланян зазначив, що проти Рамзана Кадирова є велика кількість матеріалів, які могли б зіпсувати йому біографію, але вони все одно ніяк не похитнули ставлення росіян до нього. Тому, очевидно, через короткий проміжок часу російський народ про це забуде.

Очікувати, що це буде якось розкручуватись та мати якісь наслідки, не варто. Коли через пів року, за результатами комісії та закінчення слідства, повернемось до цього питання, то ніхто не згадає, про що ми говоримо,

– вважає він.

Це ніяк не впливає на Чечню, повітряний простір, ППО. З'ясувалось, що Грозному якось назбирали певну кількість ППО. По казармах кадирівців прилітає регулярно.

"Якщо раптом з'ясується, що це конкретна помилка розрахунку ППО, що не визначили цивільну ціль на радарі, не змогли вчасно зорієнтуватися та своєю відсутністю талантів у використанні військового обладнання догрались до того, що збили лише цивільний літак, а інших результатів нема, то просто посварять "більше так не роби", – припустив ведучий.

Нагадаємо, у Казахстані 25 грудня сталася катастрофа з літаком Embraer-190 зі 69 людьми на борту. Це був азербайджанський лайнер, який летів з Баку до Грозного. Азербайджанські аналітики припускають, що літак могли збити російською системою ППО "Панцир-С1". Віцепрем'єр Казахстану Канат Бозумбаєв заявив, що жодну з версій аварії літака біля Актау підтвердити не можуть. Розслідування причин триває.