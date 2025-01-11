Авиакатастрофа в Южной Корее: бортовые самописцы прекратили запись за 4 минуты до катастрофы

В Южной Корее в конце прошлого года произошла авиакатастрофа. Стало известно, что бортовые самописцы на южнокорейском Боинге прекратили запись за 4 минуты до катастрофы.

Об этом сообщило в субботу министерство транспорта Южной Кореи, отмечают в BBC, пишет 24 Канал.

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Новые подробности об авиакатастрофе в Южной Корее

В издании пишут, что власти хотят проанализировать, что стало причиной прекращения записи в "черных ящиках".

Указывается, что сейчас самописцы отправили в лабораторию Национального совета по безопасности на транспорте США.

Напомним, что авиакатастрофа произошла 29 декабря в 09:07 по местному времени. Рейс 7C2216 Jeju Air летел из столицы Таиланда – Бангкока. Официально подтверждена гибель 179 человек, нашли тела всех погибших. Спастись удалось лишь двум людям, которые были в хвостовой части самолета.

Добавим, что момент авиакатастрофы в Южной Корее попал на видео. Министерство транспорта Южной Кореи сообщило, что авария самолета 29 декабря стала крупнейшей по количеству жертв авиакатастрофой с участием южнокорейской авиакомпании за почти три десятилетия.

"Только хвостовая часть сохранила немного формы, а остальную часть самолета почти невозможно узнать", – сказал начальник пожарной службы Муан Ли Чон Хен.