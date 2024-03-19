В Австралии показали ленту, оправдывающую российскую агрессию: какова реакция посольства
Программа Four Corners на австралийском телеканале ABC вызвала громкий скандал, показав ленту под названием "Украинская война: Другая сторона". Работа журналиста Шона Лангана в этом фильме фактически оправдывает российскую агрессию.
Реакция посольства Украины на этот фильм не заставила себя долго ждать. Там назвали ленту “журналистским эквивалентом чаши рвоты”, раскритиковав ее за распространение лжи, которая идет из Кремля, а также за расистские утверждения и пропагандистские нарративы.
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Реакция посольства
На австралийском телеканале ABC выпустили документальный фильм под названием "Украинская война: Другая сторона". Этот фильм вызвал острую реакцию из-за своего отражения войны с точки зрения оккупантов.
В посольстве Украины в Австралии фильм назвали "журналистским эквивалентом чаши рвоты". Он содержит откровенную ложь, расистские утверждения и пропагандистские нарративы, исходящие из Кремля.
Она (лента – 24 Канал), несомненно, повторяла и транслировала бесчисленную откровенную ложь, искажения истории, расистские утверждения и пропагандистские нарративы родом из Кремля. Учитывая то, что это вполне соответствовало интересам российского диктатора Путина,
– отметили в посольстве.
В сообщении также говорится, что в программе решали минимизировать и унизить представление о трагической гибели тысяч невинных украинцев – мужчин, женщин и детей, которые стали жертвами российских солдат во время незаконного и жестокого вторжения.Обратите внимание! Это вторжение было решительно осуждено Австралией и большинством стран через резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН в марте 2022 года.
Посол Василий Мирошниченко требует встречи с руководством ABC и Four Korners.
Российская пропаганда: последние новости
В непризнанном Приднестровье 17 марта якобы "прилетело" по воинской части. Представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что атака дроном на воинскую часть в непризнанном Приднестровье – это российская провокация. Заявления российских пропагандистов также прокомментировали в Центре противодействия дезинформации. Отметили, что Россия осуществила провокацию в Приднестровье, атаковав воинскую часть дроном-камикадзе.
Российские пропагандисты активно распространяли фейки о якобы "сбитии" вертолета военной разведки Украины. У ГУР ответили на эти заявления и показало кадры на которых видно, что все борта находятся в отличном состоянии.
Ранее россияне также заявляли, что убили большое количество украинских военных с помощью "вакуумной бомбы". Впрочем, Юсов, опроверг российские заявления о значительных потерях украинских военных с помощью нанесения удара "вакуумной бомбой". По его словам, информация, обнародованная российскими СМИ, является "абсолютной чушью и пропагандой".