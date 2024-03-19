Программа Four Corners на австралийском телеканале ABC вызвала громкий скандал, показав ленту под названием "Украинская война: Другая сторона". Работа журналиста Шона Лангана в этом фильме фактически оправдывает российскую агрессию.

Реакция посольства Украины на этот фильм не заставила себя долго ждать. Там назвали ленту “журналистским эквивалентом чаши рвоты”, раскритиковав ее за распространение лжи, которая идет из Кремля, а также за расистские утверждения и пропагандистские нарративы.

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Реакция посольства

На австралийском телеканале ABC выпустили документальный фильм под названием "Украинская война: Другая сторона". Этот фильм вызвал острую реакцию из-за своего отражения войны с точки зрения оккупантов.

В посольстве Украины в Австралии фильм назвали "журналистским эквивалентом чаши рвоты". Он содержит откровенную ложь, расистские утверждения и пропагандистские нарративы, исходящие из Кремля.

Она (лента – 24 Канал), несомненно, повторяла и транслировала бесчисленную откровенную ложь, искажения истории, расистские утверждения и пропагандистские нарративы родом из Кремля. Учитывая то, что это вполне соответствовало интересам российского диктатора Путина,

– отметили в посольстве.

В сообщении также говорится, что в программе решали минимизировать и унизить представление о трагической гибели тысяч невинных украинцев – мужчин, женщин и детей, которые стали жертвами российских солдат во время незаконного и жестокого вторжения.

Это вторжение было решительно осуждено Австралией и большинством стран через резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН в марте 2022 года.

Посол Василий Мирошниченко требует встречи с руководством ABC и Four Korners.

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