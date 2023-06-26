70 единиц техники, что изменят ситуацию на фронте: Австралия заявила о мощной помощи ВСУ

Весь мир, в частности, Австралия, продолжает помогать Украине в войне с Россией. Собственно, стало известно, что в Канберре согласовали выделение нашему государству гуманитарной и военной помощи на 110 миллионов австралийских долларов.

В понедельник, 26 июня, премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз объявил об очередном пакете помощи для нашего государства. В американской долларовой валюте его оценивают в 74 миллиона. В то же время в издании The Canberra Times рассказали о деталях этого.

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Помощь от Австралии

Известно, что в этом пакете помощи будет 14 прицепов и 70 единиц техники, в том числе:

28 бронированных машин М113;

14 машин специального назначения;

28 средних грузовиков MAN 40M.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак добавил к этому, что Австралия также пришлет Украине 105-миллиметровые артиллерийские боеприпасы: "Спасибо нашим союзникам", – отметил он.

Австралия поддерживает Украину каждый день после незаконного и безнравственного вторжения России. Мы объявляем о новой поддержке Украины, которая действительно изменит ситуацию на поле боя,

– заявил Энтони Альбаниз.

В то же время, лидер австралийской оппозиции Питер Даттон констатировал, что с объявлением этого пакета помощи власти несколько затянули время и техники можно было бы передать больше.

Военная помощь: последние новости

Германия передаст Вооруженным Силам в ближайшие недели еще 45 самоходных зенитных установок Gepard. Также известно, что Берлин в этом году планирует передать две дополнительные системы IRIS-T, а в следующем, 2024-ом, – четыре.

Кроме того, в Пентагоне назвали сроки передачи украинской армии высокоточных дальнобойных ракет GLSDB. Собственно, там заявил, что это произойдет не раньше осени, и подчеркнули, что США будут делать все для наших военных.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не так давно в очередной раз говорил о том, что для эффективного контрнаступления ВСУ требуется большее вооружение от партнеров. По его словам, нашим бойцам очень необходимы танки, БТР и другая техника для победы над врагом.

В целом с начала полномасштабного вторжения Австралия помогла нашему государству более чем на 790 миллионов австралийских долларов (это 443 миллиона долларов США).