Автобус с детьми-спортсменами перевернулся в Запорожской области

В Васильковском районе в Запорожье перевернулся автобус с 25 людьми в салоне. 20 из них – это несовершеннолетние.

Всем детям – 9 или 10 лет (родились в 2011 – 2012 годах). Кроме них, в салоне также находились трое родителей и тренер.

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Никто из подростков-спортсменов не пострадал

По данным полиции, в больницу с травмой головы обратился только тренер. Остальные пассажиры автобуса добрались домой самостоятельно на попутном транспорте.

Что касается водителя, то его уже опросили следователи. Они устанавливают причины и обстоятельства аварии, в то же время идет проверка. Также опросили пассажиров автобуса, в том числе несовершеннолетних.

Известно, что дети ехали на спортивные соревнования.

Перевернулся микроавтобус

ДТП произошло 23 декабря примерно в 15:30 вблизи села Скельки на автодороге Днепрорудное – Васильевка. Перевернутую маршрутку обнаружили патрульные из Днепрорудного. Судя по обнародованным кадрам, она съехала в кювет.

По факту ДТП следователи открыли уголовное производство. Речь идет о статье Уголовного кодекса о нарушении правил безопасности дорожного движения.

Что она предполагает

3400 – 8500 гривен штрафа,

или исправительные работы до двух лет,

или арест до шести месяцев,

или ограничением свободы до трех лет,

лишение прав на срок до трех лет или без такового.

Кроме того, в отношении владельца перевозчика составили административные протоколы. Речь идет о статье "Нарушение правил, норм и стандартов по автомобильным дорогам и улицам, непринятие мер по своевременному запрету или ограничению движения, или обозначению на автомобильных дорогах и улицах мест производства работ".

Если вина владельца будет доказана, ему грозит 1020 гривен штрафа.

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Похожее ДТП на Волыни

Недавно вблизи Владимира-Волынского также произошло ДТП с участием микроавтобуса с детьми. Правда, там в транспорт врезался внедорожник Mitsubishi Pajero.

В итоге пострадали 7 человек, в том числе дети 11, 14 и 16 лет. Все – жители Львова.

Потерпевших госпитализировали. У них есть переломы, ушибы разных степеней, закрытые черепно-мозговые травмы.

Детей после подробного осмотра перевезли на лечение в областную детскую клиническую больницу. Там они находились в реанимации.

Следователи возбудили дело о нарушении правил безопасности дорожного движения.

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