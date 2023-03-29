В Барвинково на Харьковщине автомобиль наехал на мину: среди погибших 16-летний юноша
Источник:телеграмм Олега Синегубова
Недалеко от Барвинкового Харьковской области произошел трагический случай. Легковушка с гражданскими наехала на мину.
Об этом рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. К сожалению, инцидент прошел с погибшими.
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Авто подорвалось на мине
Синегубов рассказал, что в Изюмском районе возле города Барвинково на грунтовой полевой дороге легковой автомобиль наехал на противотанковую мину. В результате взрыва погибли два человека:
- 16-летний парень,
- 34-летний мужчина.
Еще двое мужчин 20 и 24 лет получили ранения. Их госпитализировали.
Еще раз призываю всех! Не двигайтесь по неизвестным или непроверенным дорогам. Не посещайте леса, лесополосы, поля, реки. Не трогайте подозрительные предметы. Это очень опасно и может стоить жизни,
– подчеркнул председатель ОВА.
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Под Одессой обнаружили 2 морские мины
В ОК "Юг" рассказали, что утром 26 марта в селе Сычавка Одесской области вражеская морская мина повредила базу отдыха. Еще один российский боеприпас обезвредили саперы.
По информации военных, вторая мина сдетонировала, ударившись в прибрежные конструкции одного из мест отдыха и базирования плавсредств. В результате повредились несколько зданий. К счастью, из-за ограничения доступа там не было людей, поэтому никто не пострадал.
В ОК "Юг" призвали мирных жителей беречь себя и близких, не пренебрегать правилами безопасности, а также оперативно и четко реагировать на сигналы воздушных тревог. Также гражданским не стоит приближаться к побережью и прибрежным водам и отклоняться от обозначенных безопасными маршрутов.